Сочинение 5 класс - Привет, Володя! (сочинение-письмо)

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Привет, Володя! (сочинение-письмо)"



Наконец-то получил от тебя письмо и узнал, как ты проводишь каникулы.

Я тоже много читаю. В последний раз я прочитал тот рассказ, который ты мне советовал, — "Рыцарь Вася" Б. Васильева. Ты просишь написать, понравился ли он мне. Не то слово! Он восхитил и поразил меня. Мне кажется, что этот рассказ о том, что даже самый обыкновенный мальчик может быть рыцарем. Для этого ему не нужно громкое имя и звонкие доспехи.

У Васи есть самое главное — доброта, благородство и бескорыстие.

Знаешь, я уже несколько дней хожу под впечатлением этого рассказа, поэтому больше сегодня ни о чем писать не хочется. Напиши, пожалуйста, согласен ты с моим мнением о рассказе или думаешь по-другому. Жду ответа.

Игорь.