Сочинение 5 класс - Самый счастливый день

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Самый счастливый день"



Самый мой любимый день — это подготовка к встрече Нового года. В этот день вся семья собирается вместе, и мне это очень нравится. Каждый занимается своим, порученным ему делом. Я и дедушка собираем елку, а потом и наряжаем ее. Мы украшаем ее игрушками, гирляндами, электрическими лампочками. Потом мы готовим праздничный ужин, накрываем на стол и ждем наступления Нового года, но я его не дожидаюсь и засыпаю. Мне интересно, какие будут подарки?

Ко мне приходит моя сестренка Вика. Она моложе меня, я очень люблю с ней играть. Она ходит в школу, но не в ту, в которой учусь я. Мы играем с ней, делимся впечатлениями о школе, об отметках, о школьных товарищах и других интересующих нас предметах.

Я очень люблю мою сестру и скучаю по ней, если она долго не приходит.