Сочинение 5 класс - Сказка о кошке

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Сказка о кошке"



Жила-была добрая волшебница. Ее звали Сесиль. Она умела превращать злые существа в добрые. У нее была злая черная кошка, которую звали Мелида. Сесиль не знала, что она злая, потому что Мелида становилась злой только ночью. Когда Сесиль спала, Мелида превращалась в духа, а чтобы утром снова стать кошкой, ей нужно было найти любую обыкновенную черную кошку и убить ее. Без этого она не могла вернуть себе кошачий облик.

Летней ночью, когда Сесиль крепко спала, Мелида как всегда превратилась в духа и отправилась искать свою новую жертву. Она искала всю ночь, но так и не нашла.

Когда наступило утро, дух Мелиды сел на яблоню, которая росла во дворе. Но, сделав это, он очень сильно ошибся.

Дело в том, что брат Сесиль Джек, который славился неимоверной силой, каждое утро собирал яблоки именно с этой яблони. На это утро Джек пришел, как обычно, и стал трясти яблоню. Как только Мелида не старалась удержаться в ветвях, но все равно свалилась.

Джек накрыл ее, словно бабочку, носовым платком, положил в карман и отнес к Сесиль. Сесиль стала расспрашивать духа кто он, откуда и что делал на ее дереве? Дух понял, что Сесиль не собирается делать ничего плохого, и рассказал, что он на самом деле заколдованная кошка Мелида.

Сесиль стало жалко Мелиду и всех других кошек, которых ее духу приходилось убивать по ночам. Поэтому она превратила духа снова в кошку.

Теперь уже навсегда.



Продолжение сказки о кошке



Как вы помните, пока Сесиль не превратила Мелиду навсегда в кошку, Мелида была не только кошкой, но и духом. И у нее были друзья - тоже духи. Когда они узнали, что Мелида навсегда стала кошкой, то они расстроились и стали ее мучить плохими воспоминаниями, страшными снами. В один прекрасный день Мелида решила их проучить. И придумала план. Он заключался в том, что Мелида попросит свою соседку Мяу-мяу улечься в корзинку вместо нее, а когда духи подойдут, Мелида набросит на них волшебное покрывало. Как известно, Мяу-мяу была похожа на Мелиду как две капли воды, но только у Мяу-мяу на хвосте было белое пятнышко.

План сработал. Мелида поймала духов в покрывало, но не знала, что с ними делать дальше. Тогда она отнесла их к Сесиль, и та, чтобы им отомстить, превратила их в людей. А духи ненавидят людей. Но когда духи сами стали людьми, они исправились и стали добрыми. Один из них завел детей, другой уехал в лес и построил там себе дом, а остальные тоже живут хорошо.