Сочинение 5 класс - Старый подсвечник и старая свеча

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Старый подсвечник и старая свеча"



Жил-был старый подсвечник, а в нем уже много-много лет стояла старая свеча, не раз зажигавшаяся, когда хозяйка-старуха была молодой и читала книги. Давно уже свеча хотела догореть, но ни разу за последние десять лет старуха не зажигала ее.

Свеча и подсвечник Но однажды к бабушке приехали ее внуки и попросили зажечь им свечу. Старушка была добрая и зажгла свечу.

Свеча полыхала, как новая, и восторженные дети радостно водили вокруг нее хоровод. Но долго гореть ей было нельзя, потому что фитиль мог кончиться и тогда ее выбросят в мусорный бак. Свече этого и надо было. Она догорела, и ее благополучно отправили в мусор. А там загрузили в машину и увезли на городскую свалку. Также через две недели поступили и со старым подсвечником. Его тоже выкинули на свалку.

Каждый день свеча думала о том, что хорошо было бы найти подсвечник, и наконец она решилась. Она долго и упорно катилась по другому мусору. И вот она почувствовала под собой что-то твердое, узорчатое и очень-очень знакомое. Она узнала своего друга подсвечника.

Долго они говорили. Подсвечник рассказывал о том, как он жил один, без свечи дома. А свеча говорила, как ей было одиноко без подсвечника.

Но в один прекрасный день случилось большое несчастье. Они, как обычно, беседовали, как вдруг подошли бродяги, и один из них схватил красивый подсвечник и унес с собой. Может быть, он продал его, а может быть, до сих пор таскает в своей старой, рваной сумке. Но только свеча его больше никогда не видела.