Сочинение 5 класс - Удивительный случай
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Удивительный случай "
Этот удивительный случай произошёл со мной летом. Наша команда играла в футбол против команды соседнего лагеря. В раздевалке мы с ними договорились, что проигравшие покупают победителям мороженое.
Шла вторая половина матча. Игра была очень трудной, потому что в самом начале тайма наш защитник Виталик Сысоев получил травму и не смог играть, а замены у нас не было. Несмотря на частые атаки соперника, счет пока открыт не был. Противник произвел свободный удар от ворот. Обычно их вратарь промахивался, но, как назло, сейчас мяч попал под ноги их лучшему нападающему — Сережке Петряеву. Скоро закончится время игры. Наша защита еще не оправилась от последнего штурма ворот, а я, вратарь команды, думал лишь о том, что эта атака будет последней, а потом можно будет отдохнуть. Сережка, сохранивший к концу игры больше сил, стремительно входил в нашу штрафную площадку. Я с ужасом видел, как отстают один за другим наши защитники. Сережка бежал, он видел себя победителем, принесшим команде победу и одиннадцать порций мороженого. Но самое ужасное, что я вдруг почувствовал, что смертельно устал и не поймаю этот мяч, даже если бы он прокатился у меня под ногами. Удар. Что-то подсказало мне, что мяч летит в верхний левый угол ворот. И вдруг я уловил другое движение — что-то пролетело над моей головой, шевельнув волосы. В следующий момент послышался удар, крик птицы, сбитой мячом, и удивленный возглас Сережки. Я машинально поднял в руках мяч, не докатившийся до линии ворот сантиметра два, и стал рассматривать несчастную ворону, лежавшую у моих ног и чудом спасшую нашу команду от неминуемого поражения.
После футбола мы вместе ели мороженое, смеясь над происшедшим. Серёжка получил прозвище «Истребитель ворон», а наш живой уголок пополнился новым экспонатом.