Сочинение 5 класс - Удивительный случай

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Удивительный случай "



Этот удивительный случай произошёл со мной летом. Наша команда играла в футбол против команды соседнего лагеря. В раздевалке мы с ними договорились, что проигравшие покупа­ют победителям мороженое.



Шла вторая половина матча. Игра была очень трудной, по­тому что в самом начале тайма наш защитник Виталик Сысоев получил травму и не смог играть, а замены у нас не было. Не­смотря на частые атаки соперника, счет пока открыт не был. Противник произвел свободный удар от ворот. Обычно их вра­тарь промахивался, но, как назло, сейчас мяч попал под ноги их лучшему нападающему — Сережке Петряеву. Скоро закон­чится время игры. Наша защита еще не оправилась от после­днего штурма ворот, а я, вратарь команды, думал лишь о том, что эта атака будет последней, а потом можно будет отдохнуть. Сережка, сохранивший к концу игры больше сил, стремитель­но входил в нашу штрафную площадку. Я с ужасом видел, как отстают один за другим наши защитники. Сережка бежал, он видел себя победителем, принесшим команде победу и один­надцать порций мороженого. Но самое ужасное, что я вдруг почувствовал, что смертельно устал и не поймаю этот мяч, даже если бы он прокатился у меня под ногами. Удар. Что-то подсказало мне, что мяч летит в верхний левый угол ворот. И вдруг я уловил другое движение — что-то пролетело над моей головой, шевельнув волосы. В следующий момент послы­шался удар, крик птицы, сбитой мячом, и удивленный воз­глас Сережки. Я машинально поднял в руках мяч, не дока­тившийся до линии ворот сантиметра два, и стал рассматривать несчастную ворону, лежавшую у моих ног и чудом спасшую нашу команду от неминуемого поражения.



После футбола мы вместе ели мороженое, смеясь над проис­шедшим. Серёжка получил прозвище «Истребитель ворон», а наш живой уголок пополнился новым экспонатом.