Сочинение 5 класс - В походе

Свободная тема "5 класс" - сочинение "В походе"



Каждое путешествие — прикосновение к чему-то значительному и прекрасному. Так говорил ещё писатель Константин Паустов­ский. Начинать приобщаться к путешествиям лучше всего через походы. Мои родители уже давно ходят в походы выходного дня. Я то­же часто ходил с ними. Особенно мне запом­нился звёздный поход, который мы совершили этим летом по Ленинградской области. Почему он назывался звёздным? Потому что несколь­ко туристских групп вышли из разных точек и должны были встретиться в одном месте. В тот раз это был город Пушкино.



В месте встречи в тот раз встретилось бо­лее тысячи туристов. Во время похода мы соревновались с другими семьями туристов в ориентировании на местности. Это очень интересно: я лучше стал понимать азимуты и карту, различные приёмы ориентирования безо всяких приспособлений.



Но самое интересное ждало нас в конце пути. Под Пушкиным в месте слёта проводи­лись различные весёлые конкурсы — по раз­жиганию костров, по приготовлению походно­го обеда на скорость, по бегу на пересечённой местности и другие.



Потом были песни бардов под гитару у большого костра, выступления поэтов и про­фессиональных певцов. В общем, было очень интересно, и я навряд ли смогу забыть этот звёздный поход. Я повзрослел, отдохнул, ок­реп и больше узнал о том, как можно жить интересно и весело!