Сочинение 5 класс - В походе
Свободная тема "5 класс" - сочинение "В походе"
Каждое путешествие — прикосновение к чему-то значительному и прекрасному. Так говорил ещё писатель Константин Паустовский. Начинать приобщаться к путешествиям лучше всего через походы. Мои родители уже давно ходят в походы выходного дня. Я тоже часто ходил с ними. Особенно мне запомнился звёздный поход, который мы совершили этим летом по Ленинградской области. Почему он назывался звёздным? Потому что несколько туристских групп вышли из разных точек и должны были встретиться в одном месте. В тот раз это был город Пушкино.
В месте встречи в тот раз встретилось более тысячи туристов. Во время похода мы соревновались с другими семьями туристов в ориентировании на местности. Это очень интересно: я лучше стал понимать азимуты и карту, различные приёмы ориентирования безо всяких приспособлений.
Но самое интересное ждало нас в конце пути. Под Пушкиным в месте слёта проводились различные весёлые конкурсы — по разжиганию костров, по приготовлению походного обеда на скорость, по бегу на пересечённой местности и другие.
Потом были песни бардов под гитару у большого костра, выступления поэтов и профессиональных певцов. В общем, было очень интересно, и я навряд ли смогу забыть этот звёздный поход. Я повзрослел, отдохнул, окреп и больше узнал о том, как можно жить интересно и весело!