Сочинение 5 класс - В школьной мастерской
Свободная тема "5 класс" - сочинение "В школьной мастерской"
В нашей школьной мастерской уютная рабочая обстановка. Здесь всё продумано до мелочей, чтобы нам было интересно и легко учиться столярному мастерству, некоторым народным промыслам: резьбе по дереву, выжиганию, изготовлению шкатулок.
В большом, просторном помещении мастерской находятся верстаки для столярной paботы и различные станки: сверлильный, точильный, фрезерный и другие. У задней стены стоят шкафы с инструментами и заготовками. Окна расположены слева от верстаков, в простенках между которыми висят различные плакаты по технике безопасности и инструкции. Прямо перед верстаками находится стол учителя и большая доска, на которой учитель показывает нам чертежи будущих изделий, пишет нужные размеры, тему урока. У правой стены, там, где входная дверь, стоят станки. Рядом ещё одна дверь, которая ведёт на склад с древесиной и другими заготовками. На потолке висят лампы дневного света, которые всегда включены, так как окна нашей мастерской выходят не на солнечную сторону.
Я, как и все ребята нашего класса, очень люблю уроки трудового обучения, потому что на них очень интересно и можно что-то сделать своими собственными руками. А ещё много поделок нам разрешают уносить домой, и родители очень рады, когда я показываю им свою работу.