Сочинение 5 класс - В школьной мастерской

Свободная тема "5 класс" - сочинение "В школьной мастерской"



В нашей школьной мастерской уютная рабочая обстановка. Здесь всё продумано до мелочей, чтобы нам было интересно и легко учиться столярному мастерству, некоторым на­родным промыслам: резьбе по дереву, выжига­нию, изготовлению шкатулок.



В большом, просторном помещении мас­терской находятся верстаки для столярной pa­боты и различные станки: сверлильный, то­чильный, фрезерный и другие. У задней стены стоят шкафы с инструментами и заготовками. Окна расположены слева от верстаков, в про­стенках между которыми висят различные плакаты по технике безопасности и инструк­ции. Прямо перед верстаками находится стол учителя и большая доска, на которой учитель показывает нам чертежи будущих изделий, пишет нужные размеры, тему урока. У правой стены, там, где входная дверь, стоят станки. Рядом ещё одна дверь, которая ведёт на склад с древесиной и другими заготовками. На по­толке висят лампы дневного света, которые всегда включены, так как окна нашей мастер­ской выходят не на солнечную сторону.



Я, как и все ребята нашего класса, очень люблю уроки трудового обучения, потому что на них очень интересно и можно что-то сде­лать своими собственными руками. А ещё много поделок нам разрешают уносить домой, и родители очень рады, когда я показываю им свою работу.