Сочинение 5 класс - Весенняя гроза в начале мая

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Весенняя гроза в начале мая"



В тот день ничто не предвещало грозы. Яркое солнце ласкало своими теплыми лучами людей, деревья, дома. Птицы, опьяневшие от солнца таскали веточки, пух для постройки гнезд.

Наша семья отправилась на дачу немного отдохнуть и потрудиться. Бабушка, как обычно работала в огороде, мама готовила обед, а мы с Маришкой катались на велосипедах. И когда мы делали очередной круг, вдруг солнце перестало светить, наши веселые тени пропали, и через несколько минут сверху ударил оглушительный гром. Я чуть не оглох от такого внезапного грохота. Ветер гнал тучу прямо на нас, но мы успели доехать до дома. Вот появились первые капли дождя, захлестал дождь. И потом этот обычный, ласковый и добрый дождик стал превращаться в страшную и злую грозу! Ветер стал дуть еще сильнее и все растения на нашем участке, и не только на нашем склонились к земле. Вдруг мы услышали очередной гром, но этот был какой-то слабый, во всяком случае, не такой, как первый. Может быть, это значило, что гроза скоро кончится, но нет, продолжал идти ливень и вдруг сверкнула через все небо, будто разрезав его пополам, яркая молния. Все это продолжалось еще несколько минут.

Когда гроза закончилась, и мы вышли на улицу, там было очень сыро, грязно! Вдруг я поскользнулся и упал на землю, посмотрел на небо, а там все голубое ни одной тучки и облачка, так же ярко и ласково светит солнышко. Через несколько часов огород высох, какбудто ничего и не было. И наша семья стала наслаждаться чудесной погодой и оставшимся временем на даче.

