Сочинение 5 класс - За что я люблю весну
Свободная тема "5 класс" - сочинение "За что я люблю весну"
Из всех времён года больше всего мне нравится весна.
Весной расцветает большинство цветов, зеленеют деревья и трава. Приходят долгожданные тёплые деньки, дождей всё меньше, и они становятся всё теплее и теплее.
Мама прячет зимние вещи в шкаф, а папа достаёт из ящика в гараже туристские принадлежности. Я готовлю свой велосипед, ведь скоро подсохнут лужи и можно будет гонять по двору, весело звеня зазевавшимся ребятам. Чудесное время — весна!
В самом начале весны мы дарим нашим мамам, бабушкам и сёстрам цветы и подарки. Праздник 8 Марта — один из самых любимых и народе.
А в конце весны у школьников другой праздник — Последний звонок. Это мой любимый праздник, потому что после него начинаются каникулы.
2 вариант
Я люблю весну. Люблю запах цветов, напухшие почки на деревьях, тёплые весенние лужи, весёлое чириканье воробьёв.
Весной природа выглядит умытой красавицей, которая прихорашивается у зеркала. А зеркало — голубые небеса, по которым бегут белые пушинки облаков.
Весной прилетают птицы и начинают вить себе гнёзда. А скворцам легче, потому что домики им готовят люди заранее. Поэтому скворцы обустроят скворечники и сразу начинают работать — очищать поля от проснувшихся после зимы вредителей. Грачи тоже работают, хотя люди домиков им не строят.
Весна — чудесное время года ещё и потому, что это утро природы, её пробуждение от зимней спячки.