Сочинение 5 класс - За что я люблю весну

Свободная тема "5 класс" - сочинение "За что я люблю весну"



Из всех времён года больше всего мне нравится весна.



Весной расцветает большинство цветов, зеленеют деревья и трава. Приходят долгождан­ные тёплые деньки, дождей всё меньше, и они становятся всё теплее и теплее.



Мама прячет зимние вещи в шкаф, а папа достаёт из ящика в гараже туристские принадлежности. Я готовлю свой велосипед, ведь скоро подсохнут лужи и можно будет гонять по двору, весело звеня зазевавшимся ребятам. Чудесное время — весна!



В самом начале весны мы дарим нашим мамам, бабушкам и сёстрам цветы и подарки. Праздник 8 Марта — один из самых любимых и народе.



А в конце весны у школьников другой праздник — Последний звонок. Это мой люби­мый праздник, потому что после него начина­ются каникулы.

2 вариант



Я люблю весну. Люблю запах цветов, на­пухшие почки на деревьях, тёплые весенние лужи, весёлое чириканье воробьёв.



Весной природа выглядит умытой красавицей, которая прихорашивается у зеркала. А зеркало — голубые небеса, по которым бе­гут белые пушинки облаков.



Весной прилетают птицы и начинают вить себе гнёзда. А скворцам легче, потому что домики им готовят люди заранее. Поэтому скворцы обустроят скворечники и сразу начинают работать — очищать поля от проснувшихся после зимы вредителей. Грачи тоже работают, хотя люди домиков им не строят.



Весна — чудесное время года ещё и потому, что это утро природы, её пробуждение от зимней спячки.