Сочинение 5 класс - Заметка в газету (раздумья о поступках людей). Нужно начинать с себя

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Заметка в газету (раздумья о поступках людей). Нужно начинать с себя"



Недавно вместе со взрослыми мы побывали в лесу. Была уже поздняя весна, и деревья и лужайки укрылись яркой зеленью. Отец с мамой и мы с братом хотели найти для отдыха большую лужайку. Поскольку лес находится рядом (его можно видеть с балкона нашей квартиры), то нам он казался очень чистым и красивым. Мы отправились в приподнятом расположении духа к зеленой стене леса. Воздух в лесу чист, ароматен. А вот найти место, которое было бы таким же чистым, оказалось очень тяжело. Повсюду валялись целлофановые пакеты, пакетики от сухариков, пустые бутылки. Одну небольшую полянку мы все-таки расчистили и там развлекались вплоть до вечера.



Когда уже поворачивались домой, то вели разговор о том, что нужно почаще приходить сюда на отдых. И вот почему. Каждый из нас собрал по пакету мусора и унес его к ближайшему мусорному баку. За нами наблюдало много людей. И я надеюсь, что наш пример подскажет многим, как скорее можно очистить лес. Начинать надо, прежде всего, с воспитания самих себя.



А на следующей неделе мы с удовлетворением наблюдали, как много отдыхающих, возвращаясь с отдыха домой, несли пакеты с мусором, собранным в лесу.