Сочинение 5 класс - Заветная шкатулка

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Заветная шкатулка"



Я родилась и детство своё провела на Ура­ле. Потом родители переехали, и я вместе с ними. Прошло время, но о малой родине не забываю. Напоминают о ней не только фото­графии, но и некоторые вещи.



Одна из них — шкатулка из чёрного чу­гуна, которая выполнена в технике художест­венного литья. Она небольшая, но тяжёлая, весит полкилограмма. Нанесённая мелкая и эффектная чеканка придаёт изделию непов­торимый, законченный вид.



На стенках по кругу изображены сюжеты, посвящённые выращиванию и сбору урожая, его переработке и продаже. Каждый из них заклю­чён в рамку из маленьких выпуклых точечек. На крышке — изображения кружащихся в тан­це людей. И всё это удивительно правдоподобно. До осязаемости убедительно металл воспроизво­дит шёлк травы, складки одежды, развевающие­ся гривы коней, нежное оперение птиц.



У шкатулки есть название — «Танцы». Наверное, не случайно. Ведь после работы всегда должен быть досуг. «Делу время — по­техе час», — говорит пословица. Вот и эта чудесная шкатулка иллюстрирует народную мудрость. А ещё она представляет мою роди­ну — Урал — с его удивительными народны­ми промыслами.

