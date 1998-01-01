Сочинение 5 класс - Заветная шкатулка
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Заветная шкатулка"
Я родилась и детство своё провела на Урале. Потом родители переехали, и я вместе с ними. Прошло время, но о малой родине не забываю. Напоминают о ней не только фотографии, но и некоторые вещи.
Одна из них — шкатулка из чёрного чугуна, которая выполнена в технике художественного литья. Она небольшая, но тяжёлая, весит полкилограмма. Нанесённая мелкая и эффектная чеканка придаёт изделию неповторимый, законченный вид.
На стенках по кругу изображены сюжеты, посвящённые выращиванию и сбору урожая, его переработке и продаже. Каждый из них заключён в рамку из маленьких выпуклых точечек. На крышке — изображения кружащихся в танце людей. И всё это удивительно правдоподобно. До осязаемости убедительно металл воспроизводит шёлк травы, складки одежды, развевающиеся гривы коней, нежное оперение птиц.
У шкатулки есть название — «Танцы». Наверное, не случайно. Ведь после работы всегда должен быть досуг. «Делу время — потехе час», — говорит пословица. Вот и эта чудесная шкатулка иллюстрирует народную мудрость. А ещё она представляет мою родину — Урал — с его удивительными народными промыслами.