Сочинение 5 класс - Зимним вечером

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Зимним вечером"



За окошком тихо падает снег. Снежинки танцуют в каком-то безумном танце под музы­ку, которую слышат только они. Хотел бы и я так свободно парить над землёй!



Я прижался носом к стеклу, пытаясь раз­глядеть хоть что-нибудь кроме этих огромных снежинок. Ничего. Темнота.



Я стоял у окна и думал о том, что про­исходит сейчас там, в этой чёрной, бездонной мгле. Представлял себе людей, которые живут в домах, что скрываются в темноте. Что они сейчас делают в этот зимний вечер? Чем живут, о чём думают?



Тут мама включила свет, и я отошёл от окна. Моя семья здесь, и нечего придумывать себе посторонних людей. Сейчас весь мир — это мои родители и кошка, которая ласково мурлычет на кресле.