Сочинение 5 класс - Зимним вечером
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Зимним вечером"
За окошком тихо падает снег. Снежинки танцуют в каком-то безумном танце под музыку, которую слышат только они. Хотел бы и я так свободно парить над землёй!
Я прижался носом к стеклу, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь кроме этих огромных снежинок. Ничего. Темнота.
Я стоял у окна и думал о том, что происходит сейчас там, в этой чёрной, бездонной мгле. Представлял себе людей, которые живут в домах, что скрываются в темноте. Что они сейчас делают в этот зимний вечер? Чем живут, о чём думают?
Тут мама включила свет, и я отошёл от окна. Моя семья здесь, и нечего придумывать себе посторонних людей. Сейчас весь мир — это мои родители и кошка, которая ласково мурлычет на кресле.