Сочинение 6 класс - Альбом для марок
Свободная тема "6 класс" - сочинение "Альбом для марок"
Этот альбом мне подарил на день рождения друг — заядлый филателист. Я тогда ещё не увлекался марками. «А ты попробуй начать собирать коллекцию, — сказал товарищ, — это очень увлекательно!»
Я взял в руки альбом. По внешнему виду он напоминал обычный, для фотографий: тёмно-коричневый кожаный переплёт, металлические уголки, выпуклая надпись посередине. Но, заглянув внутрь, я понял, что он предназначен специально для марок: на листах были маленькие карманчики из полиэтилена.
С тех прошло несколько лет. Я уже собрал довольно большую филателистическую коллекцию, заполнив марками альбом. Это теперь моя гордость. Здесь есть даже очень редкие марки, посвящённые известным людям и историческим событиям.
Альбом для марок — хорошая вещь. И даже если он внешне ничем не выдающийся, неважно. Всё дело в том, что с его приобретением ваша жизнь станет интереснее. Если, конечно, вы не положите альбом на дальнюю полку, не оставите его без внимания.