Сочинение 6 класс - Альбом для марок

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Альбом для марок"



Этот альбом мне подарил на день рожде­ния друг — заядлый филателист. Я тогда ещё не увлекался марками. «А ты попробуй начать собирать коллекцию, — сказал товарищ, — это очень увлекательно!»



Я взял в руки альбом. По внешнему виду он напоминал обычный, для фотографий: тёмно-коричневый кожаный переплёт, металли­ческие уголки, выпуклая надпись посередине. Но, заглянув внутрь, я понял, что он предна­значен специально для марок: на листах были маленькие карманчики из полиэтилена.



С тех прошло несколько лет. Я уже соб­рал довольно большую филателистическую коллекцию, заполнив марками альбом. Это те­перь моя гордость. Здесь есть даже очень ред­кие марки, посвящённые известным людям и историческим событиям.



Альбом для марок — хорошая вещь. И даже если он внешне ничем не выдающий­ся, неважно. Всё дело в том, что с его при­обретением ваша жизнь станет интереснее. Если, конечно, вы не положите альбом на дальнюю полку, не оставите его без внимания.

