Сочинение 6 класс - Герб города

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Герб города"



Я хочу описать герб своего родного города Рязани.



Князь, стоящий в золотом поле, в черв­лёной, то есть красной, епанче, скреплённой на груди застёжкой, в шапке, платье, сапо­гах зелёного цвета и серебряных штанах. Он держит в правой руке меч, а в левой — се­ребряные ножны. Шапка и епанча оторочены чёрными соболями. Герб увенчан шапкой Мономаха.



Щитодержатели — серебряный с золо­тыми гривой и хвостом, чёрными копытами и червлёным языком конь и золотой с червлё­ным языком грифон, обременённый червлёны­ми огнями (грифон-феникс), на золотом узор­ном подножии (арабеска).



Щит окружён золотой церемониальной це­пью — должностным знаком главы админист­рации города Рязани.



Девиз «Славная история — достойное бу­дущее» начертан чёрными литерами на золо­той ленте.