Сочинение 6 класс - Герб города
Свободная тема "6 класс" - сочинение "Герб города"
Я хочу описать герб своего родного города Рязани.
Князь, стоящий в золотом поле, в червлёной, то есть красной, епанче, скреплённой на груди застёжкой, в шапке, платье, сапогах зелёного цвета и серебряных штанах. Он держит в правой руке меч, а в левой — серебряные ножны. Шапка и епанча оторочены чёрными соболями. Герб увенчан шапкой Мономаха.
Щитодержатели — серебряный с золотыми гривой и хвостом, чёрными копытами и червлёным языком конь и золотой с червлёным языком грифон, обременённый червлёными огнями (грифон-феникс), на золотом узорном подножии (арабеска).
Щит окружён золотой церемониальной цепью — должностным знаком главы администрации города Рязани.
Девиз «Славная история — достойное будущее» начертан чёрными литерами на золотой ленте.