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Сочинение 6 класс - Интересная поездка

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Интересная поездка"

В солнечный майский день мы с клас­сом отправились на экскурсию. Наш путь ле­жал в самое сердце России, под Рязань, где на высоком берегу Оки привольно расположи­лось старинное село Константиново — родина С. А. Есенина.

Мы познакомились с экспозицией, посвя­щённой жизни и творчеству поэта, посетили дом его родителей и усадьбу помещицы Кашиной, полюбовались раскинувшимися за ре­кой заливными лугами. Сердце замирало от благоговения, ведь здесь родился и жил Есе­нин, он ходил по сельским тропинкам, дышал этим воздухом. Всё вокруг как будто обыден­но. Каким же могучим талантом должен быть наделён художник, чтобы увидеть и почувст­вовать безмерное очарование в привычном, примелькавшемся, открыть красоту родной природы, воплотить её в великолепных сти­хотворениях!

Мысленно возвращаюсь в Константино­во, беру в руки томик стихов и уже не могу остаться равнодушным, читая строки:

Гой, ты Русь моя родная,

Хаты — в ризах образа…

Не видать конца и края —

Только синь сосёт глаза.

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