Сочинение 6 класс - Интересная поездка
Свободная тема "6 класс" - сочинение "Интересная поездка"
В солнечный майский день мы с классом отправились на экскурсию. Наш путь лежал в самое сердце России, под Рязань, где на высоком берегу Оки привольно расположилось старинное село Константиново — родина С. А. Есенина.
Мы познакомились с экспозицией, посвящённой жизни и творчеству поэта, посетили дом его родителей и усадьбу помещицы Кашиной, полюбовались раскинувшимися за рекой заливными лугами. Сердце замирало от благоговения, ведь здесь родился и жил Есенин, он ходил по сельским тропинкам, дышал этим воздухом. Всё вокруг как будто обыденно. Каким же могучим талантом должен быть наделён художник, чтобы увидеть и почувствовать безмерное очарование в привычном, примелькавшемся, открыть красоту родной природы, воплотить её в великолепных стихотворениях!
Мысленно возвращаюсь в Константиново, беру в руки томик стихов и уже не могу остаться равнодушным, читая строки:
Гой, ты Русь моя родная,
Хаты — в ризах образа…
Не видать конца и края —
Только синь сосёт глаза.