Сочинение 6 класс - Комната моего друга

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Комната моего друга"



Мне очень нравится комната моего това­рища. Вот как я разглядел её и полюбил.



Однажды нам задали прочитать книгу Гайдара. У меня этой книги не было. Пришёл я к другу грустный. А он говорит: «Гайдар у меня есть». Через две минуты Миша нашёл книгу и дал мне её. Я очень обрадовался. Сел в кресло и начал читать. Когда я закрыл по­следнюю страницу, Миши в комнате не было. Я осмотрелся. Вокруг просторно. В комнате никаких лишних вещей, только самое необхо­димое: стол, диван, шкаф, стул. Но зато как в комнате много книг! Они стоят и в книж­ном шкафу, и на полке. Тут и Дюма, и Жюль Верн, и Марк Твен! В комнате порядок. Нигде ничего не накидано, не разбросано. У каждой вещи своё место. «Как хорошо у тебя! — ска­зал я Мише, когда он вошёл в комнату. — Удобно. Всё, что нужно, под рукой. Мне по­нравилось у тебя!»