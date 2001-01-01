Свободная тема "6 класс" - сочинение "Латинский язык и его роль в обогащении русской лексики"



Новая лексика (неологизмы) появляется в языке, чтобы обозначить какое-то новое понятие, явление. Примерами неологизмов ХХ века могут служить слова юниор, перфоманс, пиар, маркетинг, менеджмент и т. п. Большинство неологизмов связано с развитием науки, техники, культуры, экономики, производственных отношений. Многие из этих слов прочно входят в жизнь, утрачивают свою новизну и переходят в активный словарный запас.



Например, в 50-70-е годы появляется большое количество терминов, связанных с развитием космонавтики: космонавт, космодром, космовидение, телеметрия, космический корабль и др. ; большинство этих слов в силу их актуальности очень быство стали общеупотребительными и вошли в активный словарный запас. Классификация новой общественно-политической лексики по сферам употребления Общественно-политическая лексика определялась ранее как группа слов, характерная для периодической печати и публицистического функционального стиля. Можно выделить два основных типа заимствованных слов по времени заимствования. Первый тип - заимствования относительно старые, актуализированные в последние годы в связи с изменением политической и экономической системы России. Второй тип - заимствования новые, сделанные непосредственно в последние годы.



Характерным примером первого типа является, например, слово «президент». Вспомним, что М. С. Горбачев, еще на Съезде Народных Депутатов, поправил одного из выступающих, обратившегося к нему словами «господин президент», призвав к точности и объяснив, что «президент» - это другая должность, другая реалия и т. п. Заимствованное слово «президент» было актуальным тогда как наименование иностранных политических и общественных реалий (например: «президент США», «президент Франции»). С тех пор ситуация изменилась, и экстралингвистические факторы сделали слово «президент» актуальным и для России («Президент Российской Федерации», «Президент Татарстана» и т. п. ). Такую же судьбу имеют слова мэр (фр. maire), префект (лат. praefectuз - начальник), префектура, муниципалитет. Если в начале восьмидесятых годов ХХ-го века председателя горисполкома, например, и называли в приватных разговорах мэром, то сегодня слово мэр стало официальным титулом главы исполнительной власти в некоторых городах России («мэр Москвы», «мэрия Москвы»). Впрочем, местами слово мэр сохранило свой сленговый оттенок: в некоторых городах России глава городской исполнительной власти носит титул «главы города», «председателя правительства города» и т. д. , однако местные СМИ часто именуют его мэром, то ли задавая моду, то ли, напротив, следуя уже сложившейся. То же касается и, например, слова муниципалитет, которое часто употребляется в значении «орган исполнительной власти городского уровня», хотя официально эти органы, как правило, носят иные наименования: «администрация главы города», «мэрия», «правительство города», «городская администрация» (пример такого употребления слова муниципалитет см. - «Вечерний Ставрополь», No. 35, 23 февраля, 2001г. ).



Вновь актуализировались сейчас и заимствования, сделанные еще задолго до Октябрьской революции и потерявшие свою актуальность с установлением советской власти. Таково, например, слово губернатор (лат. gubernator - рулевой, правитель), не только вернувшее себе актуальность, но и приобретшее новую актуальную сочетаемость: губернатор Ставропольского Края, например. Очень часто сейчас упоминается в СМИ и в речи публичных политиков заимствованное слово олигарх (от гр. oligarchia - власть немногих), знакомое еще советским людям по учебникам истории древнего мира (ср. Спартанский олигархический союз) и произведениям классиков марксизма - ленинизма (ср. финансовая олигархия). Сегодня так называют крупных отечественных капиталистов, имеющих большое личное влияние на политический процесс. Как правило, олигархами называют в первую очередь владельцев мажоритарных пакетов акций крупных средств массовой информации. Как новые воспринимаются сегодня массовым сознанием и некоторые заимствования, известные ранее лишь специалистам и зафиксированные в словарях как относящиеся к «буржуазному» праву и «буржуазной» действительности, но получившие в последнее десятилетие ХХ века широкое распространение в русском языке в связи с актуализацией для российской действительности обозначаемых ими понятий. Среди этих слов есть слова, являющиеся достаточно старыми заимствованиями, но актуализированные в последнее десятилетие ХХ века и приобретшие новые значения или оттенки значений. Слово олигарх, например, обозначает представителя крупного капитала, имеющего серьезное влияние на власть, политику и экономику страны. Ранее это слово не употреблялось за пределами работ по истории древнего мира, где обозначало каждого из соправителей древней Спарты в отдельности. Предположим, что употребляемое в последние годы в прессе слово олигарх (например: «КП РФ выступала от имени не столько представителей коммунистической идеологии, сколько электората, протестовавшего против засилья олигархов. . . »; «Российская газета»), строго говоря, не является результатом развития дополнительного значения у слова олигарх, означающего спартанского правителя, а образовано от слова олигархия в словосочетании финансовая олигархия - политическое и экономическое господство кучки эксплуататоров - финансистов. Словосочетание это присутствовало почти в любом советском учебнике по новой истории, основам государства и права, политической экономии, однако в выделении специального слова для обозначения отдельного представителя финансовой олигархии не было нужды.



Мы допускаем, что это слово могло встречаться в каких-нибудь специальных работах, но оно не было фактом общественного сознания.

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