Сочинение 6 класс - Мы едем в горы!

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Мы едем в горы!"



Завтра мы всей семьей едем в горы. Мне надо собрать рюкзак. Мы возьмем палатку, фотоаппарат, котелок, спальные мешки и продукты.

Утром мы встали рано и поехали на вокзал. Мама пошла к кассе за билетами. Вскоре подошел наш поезд. В поезде мы позавтракали и со свежими силами отправились в горы.

Перед нами открылся прекрасный вид: высокие горы и снежные вершины, склоны, заросшие низким кустарником и цветами. Кругом летают веселые стрекозы. Солнце теплыми лучами обогревает землю. Чистые и прозрачные горные реки весело стремятся по склонам вниз.

Мы выбрали место стоянки, поставили палатку и разожгли костер. Время близилось к вечеру. Солнце постепенно исчезло за вершинами гор.

Наступила ночь, пора спать. Ночь в горах полна таинственных шорохов и звуков, жизнь не замирает ни на минуту. Вот в последний раз прокричала сова, скоро наступит рассвет. Я забралась на высокий выступ скалы и оттуда увидела движущуюся точку, которая оказалась горным козлом. И как им удается так ловко прыгать по кручам?! Мимо меня проскользнула ящерица и замерла на камне. После холодной ночи она грелась на солнце.

Ниже по склону горы идут другие туристы. Я спустилась к лагерю. Самое время перекусить! Гуляя по горным тропам, приятно размышлять о пережитом. Вдалеке показались пещеры. Я достала карманный фонарик и сделала несколько шагов вглубь, неведомая сила вела меня по пещере. Впереди каменный завал, но в нем довольно большая дыра. Рядом лежат булыжники, значит, здесь кто-то побывал. Вдруг туннель резко поворачивает вправо, далеко впереди виден свет. Это выход.

Я вспомнила о времени. В горах оно бежит незаметно. Вернувшись в лагерь, я легла спать. Завтра пора ехать домой. Когда мы сели в вагон, назад побежали горы и деревья.

Дома я еще долго вспоминала эту поездку!