Сочинение 6 класс - Народ скажет, как завяжет

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Народ скажет, как завяжет"



То, какую большую роль играет слово в жизни, люди поняли давно. Это нашло свое отображение в фольклоре, украинских пословицах и поговорках. Очень точными выражениями наш народ умеет охарактеризовать целую гамму чувств, которые возникают в разных жизненных ситуациях, от общения с тем или иным человеком. Народная пословица говорит: «слова ласковые, а мысли лукавые». Даже не нужно весьма напрягать воображение, чтобы понять, что речь идет о хитром, льстивом человеке, который в глаза говорит что-то красивое, а дела делает нечистые. А о том, кто быстро ориентируется в обстановке, умеет дать четкий ответ, сказано так: «за словом в карман не лезет».



Иногда мы говорим что-то лишнее, а потом сетуем об этом. Найдем в народной копилке отклик и на этот случай. Существует много пословиц по этому поводу: «слово не стрела, а глубже ранит», «слово не воробей, вылетит – не поймаешь». Большая сила слова. В народе всегда уважали тех, у кого слова не расходятся с делом, кто умеет придерживаться данного слова. Народная мудрость учит не бросать слов на ветер. Недаром говорят: «Дав слово – держись, а не дав – крепись». Есть и другая поговорка: «лучше не обещать, чем слово не держать». А еще народная мудрость дает ценный совет не раскидываться словами, так как по тому, как и что мы говорим, другие люди судят о нашем уме. Ведь, в самом деле, лучше промолчать, когда нечего сказать, так как слово – серебро, а молчание – золото.