Сочинение 6 класс - О спорных вопросах современной лингвистики

Свободная тема "6 класс" - сочинение "О спорных вопросах современной лингвистики"



В решении некоторых вопросов лингвистики у ученых нет единого мнения. Например, существуют разные точки зрения на то, как квалифицировать причастие, поскольку оно, с одной стороны, обладает теми же признаками, что и имя прилагательное (т. е. согласуется с именем существительным в формах рода, числа и падежа), а с другой — имеет, как и глагол, формы времени, вида и залога. Эта особенность причастий, заключающаяся в совмещении грамматических признаков таких разных частей речи, как глагол и имя прилагательное, и послужила причиной разногласий среди ученых-лингвистов в интерпретации его как части речи.



Традиционно считается, что причастие — это всего лишь форма глагола — особая, неспрягаемая, т. е. не изменяющаяся по лицам. Данная точка зрения излагается в стабильном школьном учебнике и в целом ряде учебных пособий для вузов. Другая точка зрения заключается в том, что причастие признается особой, самостоятельной, знаменательной частью речи, а основанием для этого служит:



а) обозначение причастием признака по действию;



б) наличие у него грамматических признаков.



Такая точка зрения излагается, например, в учебнике «Русский язык. Теория. 5—11 классы». М. , «Дрофа», 1995, автором которого является проф. В. В. Бабайцева. По-разному и по той же причине подходят ученые к решению вопроса о статусе деепричастия, которое всегда образуется, как и причастие, от глагола, связано с ним грамматическим значением вида, но обладает еще и признаками наречия ученые считают, как и причастие, неспрягаемой формой глагола, а другие -т – самостоятельной частью речи, которая обозначает добавочное действие и показывает, как, каким образом (почему, когда) совершается действие, названное глаголом сказуемым. (См. названный учебник В. В. Бабайцевой. )



Существуют разногласия и по некоторым другим вопросам лингвистики, например по повод так называемых слов категории состояния. В 1928 г. акад. Л. В. Щерба выделил особую часть речи, которую он назвал «слова категории состояния». В нее он включил слова типа нельзя, можно, холодно, темно, светло и т. п. , которые являются сказуемым в безличных предложениях и обозначают состояние человека, природы, окружающей среды. Главными признаками этих слов он назвал их неизменяемость и способность употребляться со связкой (было темно, стало холодно). Выделенная часть речи вызвала бурные споры среди ученых. Одни стали сторонниками Л. В. Щербы, другие сочли нецелесообразным выделение этих слов, внешне похожих на наречия, в самостоятельную часть речи, и назвал и их особыми, предикативными наречиями (т. е. наречиями в роли сказуемого). Разные подходы к словам типа грустно, хорошо связаны с тем, что внешне эти слова совпадают с наречиями, однако синтаксические функции их различны: Она грустно улыбалась и Ей грустно.



Основанием для выделения слов категории состояния в особую часть речи, таким образом, служит их синтаксическая функция: быть главным членом безличного предложения. Нет также единообразия в трактовке слов типа второй, пятый, сотый. В школьной грамматике они традиционно относятся к порядковым числительным. Многие ученые склонны включать эти слова в разряд относительных прилагательных, так как их объединяет система словоизменения (ср. : второй — новый, вторая — новая, вторые — новые, второго — нового и т. д. ) и значение признака (у слов типа второй признак по порядку расположения предметов). По-разному квалифицируют ученые и морфему – ть(-ти) в глаголах неопределенной формы. В школьном учебнике она традиционно называется окончанием, потому что глагол в неопределенной форме — это начальная форма, от которой образуются личные глагольные формы (идти — иду, идешь, идет, идем, идете, идут).



Поскольку – у, – ешь, – ет и т.

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