Сочинение 6 класс - Описание: Сосна – символ детства

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Описание: Сосна – символ детства"



Высокая сосна на окраине села всегда манила бесшабашных пареньков. А после того, как Павлуша Крапин начал залезать на это дерево, рассказывать о том, что видит, герой произведения Ю. Збанацкого решил тоже подчинить это дерево. Он долго ходил вокруг сосны, присматривался, собирал силы. И вот однажды, когда ребят не было вблизи, мальчик решил забраться на самую вершину. Тяжело было добраться к первым ветвям, страшно стало, когда надо было перебраться из небольшой сосенки на сосну-исполина. И остановиться он уже не мог, ощущая, что от покорения сегодняшней высоты многое будет зависеть в его жизни.



Мальчик, собрав всю силу воли, мужества и отваги, сделал последний рывок и оглянулся кругом. Внизу стояли ребята и пораженно смотрели на него. И маленький смельчак их не видел. Его взгляд потянулся туда, где небо сходилось с землей, где высокие дома и даже церковь выглядели такими маленькими, как детские игрушки, а люди, которые копошились на своих нивах, казались муравьями.



И тогда впервые мальчик понял, что человек — это частица природы: как пичужка, как тополь, как эта сосна, которая открыла для него, как детскую мечту превратить в реальность. Как нужна мужество и отвага, чтобы залезть на высокое дерево, так нужны трудолюбие, настойчивость, знание, чтобы уверенно идти широкими жизненными путями. В жизни каждого человека бывают высоты, которые нужно преодолеть, проявив силу своего характера, мужество, настойчивость. У меня тоже была такая высота. По характеру я человек непоседливый, темпераментный и нужно было проявить незаурядную волю, чтобы воспитать в себе терпение, усердие, старательность.

