Сочинение 6 класс - Описание внешности человека по личным наблюдениям

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Описание внешности человека по личным наблюдениям"



Цель: ознакомить учащихся с особенностями описания внешности человека; развивать речевые умения и навыки; формировать наблюдательность и Внимание к окружающим людям; способствовать формированию уважительного отношения к людям, интересу к личности; воспитывать культуру речи. оборудование: портрет а. П. Струйской художника Ф. С. Рокотова, репродукции картин: леонардо да Винчи «Джоконда», П. Пикассо «Девочка на шаре», грамзапись песен в исполнении а. Герман, карточки с индивидуальными заданиями. Тип урока: урок применения знаний и формирования умений.



Никакая внешняя прелесть



Не может быть полной, если она



Не оживлена внутренней красотой.



В. Гюго



Худ. Ф. с. рокотов. Портрет а. П. струйской Худ. леонардо да винчи. Джоконда



ХОД УРОКА



I. Организационный этап



II. Актуализация опорных знаний. Мотивация учебной деятельности



Слово учителя



— Ребята, присмотритесь друг к другу, когда вы разговариваете на переменах… Излишняя жестикуляция, громкий голос, как будто каждый хочет перекричать весь мир… В этот момент мало кто из вас способен заметить печальные глаза одноклассника или побледневшее лицо учителя… мы разучились смотреть друг другу в глаза…



Поэтому очень важным является сегодня разговор о внешности человека. Он поможет сформировать у вас наблюдательность и Внимание к окружающим людям, замечать слёзы в глазах бабушки и преждевременные морщины на лице мамы.



Сегодня на уроке мы будем учиться через внешность постигать внутренний мир человека, его характер и настроение, находить главное (неповторимое!) в облике конкретной личности и описывать свои наблюдения.



На уроках литературы вы уже знакомились с понятием портрет литературного героя.



Вспомните:



• Что такое литературный портрет?



• Для кого он вводится в художественное произведение?



(1. Словесное изображение внешности человека, фигуры, одежды, манеры



Держаться, жестов, мимики. 2. С помощью портрета писатель даёт зримое представление о внешности героя, своё отношение к герою. )



III. Работа над культурой и развитием речи учащихся



1. слово учителя



Определите, о портретах каких литературных героев идёт речь в данных отрывках, ответьте на вопросы:



• Какие элементы внешности использованы автором при описании героев?



• Что сразу бросается в глаза?



1) «Правду молвит, молодица



Уж и впрямь была царица:



Высока, стройна, бела,



И умом и всем взяла;



Но зато горда, ломлива,



Своенравна и ревнива…»



(Царица, А. Пушкин «Сказка о мёртвой



Царевне и о семи богатырях»)



2) «Женщина эта, необычайно прекрасная, была вся изо льда, из ослепительного, сверкающего льда!. . Глаза её сияли, как звёзды, но в них не было ни тепла, ни мира» (Снежная королева, Г. Х. Андерсен «Снежная королева»)



3) «лицо её было очень строгим, и Гарри сразу подумал, что с такой лучше не спорить и от неё лучше держаться подальше…» (Профессор Мак Гонагалл, Джоан Кэтлин Роллинг «Гарри Поттер и философский камень»)



4) «месяц под косой блестит,



А во лбу звезда горит;



А сама-то величава, Выступает, словно пава…» (Царевна, А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»)



— Как важно при общении уметь смотреть на человека! Как часто мы забываем о том, что наши глаза — ключ к пониманию нашего характера, нашего настроения, нашей души… Народная мудрость гласит: «В глаза боится тот смотреть, кто совершил какое-то преступление или думает его совершить». Обратите Внимание на портрет александры Петровны Струйской работы великого русского художника Фёдора Степановича Рокотова и послушайте замечательные стихи Николая Заболоцкого:



Любите живопись, поэты!



Лишь ей единственной дано



Души изменчивой приметы



Переносить на полотно.



Ты помнишь, как из тьмы былого,



Едва закутана в атлас,



С портрета Рокотова снова



Смотрела Струйская на нас?



Её глаза — как два тумана,



Полуулыбка, полуплач,



Её глаза — как два обмана,



Покрытых мглою неудач.



Когда потёмки наступают



И приближается гроза,



Со дна души моей мерцают



Её прекрасные глаза.



2. слово учителя



— Описание внешности — один из самых трудных видов описания.



Редко кому удаётся отыскать особенную, неповторимую деталь внешности, которая позволяет раскрыть внутренний мир человека, мгновенно узнать его, сделать заметным на фоне остальных лиц… а умение отмечать особые приметы может оказаться полезным (например, в розыске человека). Такие описания носят обычно деловой характер: отсутствие эмоций, отступлений, предельная точность, лаконичность.



1) Потерялся мальчик 4-х лет. Зовут Серёжа. Одет в спортивный ко



Стюм зелёного цвета. Без головного убора.

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