Сочинение 6 класс - Основные источники пополнения лексики. Неологизмы

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Основные источники пополнения лексики. Неологизмы"



В нашей жизни постоянно появляются новые предметы, возникают новые понятия, и это влечет потребность в их назывании. Так рождаются новые слова. Их принято называть неологизмами. Бывает, что неологизмы создает конкретный человек, когда испытывает необходимость назвать какую-то реалию. Как правило, новые слова придумывают писатели и ученые. Чаще у уже существующего слова появляется новое значение, возникает семантический неологизм. Нередко неологизмы возникают на базе словосочетаний по закону речевой экономии.



Одним из основных путей обогащения словарного запаса русского языка является словообразование - появление новых слов путем конструирования их из имеющихся в языке морфем по известным шаблонам.



Широко распространен способ семантической деривации придания существующим словам нового значения.



Большинство неологизмов связано с развитием науки, техники, культуры. Многие из этих слов прочно входят в нашу жизнь, утрачивают свою новизну и переходят в активный словарный запас. Например, в 50-70-е гг. появляется большое количество терминов, связанных с развитием космонавтики: космонавт, космодром, космовидение, телеметрия, космический корабль и др. ; большинство этих слов в силу их актуальности очень быстро стали общеупотребительными и вошли в активный словарный запас.



Новые слова, как уже отмечалось, появляются по-разному: одни образуются по моделям из элементов, имеющихся в языке: автолавка, аэросани, кинопанорама, микрорайон и др. Другие заимствуются, например спортивные термины аутсайдер, дриблинг, стоппер. На базе заимствованных слов в русском языке также возможно образование и возникновение новых слов - авторалли, биатлонист, лифтер.



Первые две группы неологизмов называются собственно лексическими, последняя группа - семантическими неологизмами. Языковые неологизмы могут выполнять не только номинативную, но и экспрессивную функцию.



Экспрессивно-стилистическое насыщение слова в большинстве



Случаев связано с его семантическим обновлением и расширением



Контекста его употребления. От языковых неологизмов следует отличать



Неологизмы контекстуальные, или индивидуально-авторские.



Индивидуально-авторские неологизмы - это слова, которые образуются художниками слова, публицистами и т. д. с целью усиления экспрессивности текста. В отличие от языковых неологизмов такие неологизмы выполняют не номинативную, а экспрессивную функцию, редко переходят в литературный язык и получают общенародное употребление.



Как и языковые неологизмы, индивидуально-авторские неологизмы образуются по законам языка, по моделям из морфем, имеющихся в языке, поэтому, даже взятые вне контекста, они понятны: многоэтажиться, развезувиться, чемберленить (Маяковский); просинь, ворожбиные (травы), звонный, шишкоперый, разрыхлеть, панность (Есенин) и др.



Как правило, каждое новое слово в языке образуется по какой-либо словообразовательной схеме или модели.



Самым распространенным является сложение основ. Одним из компонентов таких новых слов являются: космо-, радио-, электро-, стекло - и т. д. Например: радиоастроном, электромузыка, киноуниверситет, сверхмощный, сверхдальний, радиоизлучение, телеобозрение, сверхмолния, космодром, телеобозрение и т. д.



Существует и другие, также довольно распространенные способы образования неологизмов - суффиксальный и префиксальный: состыковать, антивещество, беспилотный, античастица, заорганизовать, задействовать и т. д.



Также неологизмы могут образовываться путем присоединения уменьшительных или увеличительных суффиксов. Например:



транспорточки, разбезалаберный, акмеистики, футуристики,



Разбольшущий и т. д.



По составу неологизмы можно разделить на несколько групп:



1) названия новых отраслей знания (аэрономия, интэроскопия,



Экзобиология и т. п. );



2) названия новых механизмов и устройств (автомашинист,



Хемотрон, москит и т. п. );



3) названия новых веществ и материалов (стеклотуки,



Кормобактерин, бензолон и т. п. ).



Некоторые слова из пассивной лексики перешли в разряд активной и стали неологизмами. К таким словам можно отнести следущие: демократизация, гражданственность, приоритет, гласность, социальная справедливость и т. д.

