Сочинение 6 класс - Портрет брата

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Портрет брата"



У меня есть старший брат Дима. Я очень его люблю. Он старше меня на шесть лет — ему девятнадцать. Дмитрий не похож на тех парней, с которыми я знакома. Мне кажется, сейчас многие ребята стали какими-то безответственными, несерьезными. У них на уме только развлечения. Некоторые сидят на шее у родителей, зная, что те решат все их проблемы. Другие просто не задумываются о своем будущем. И те и другие мне неинтересны. Раздражает их бессмысленный взгляд, часто затуманенный сигаретами, или, наоборот, высокомерная улыбка, как будто они умнее и значительнее всех остальных. Мой брат совсем другой. У него есть цель в жизни. Он хочет стать менеджером, хотя говорит, что это будет не единственная специальность в его жизни.



Дима все время увлекается чем-то новым. Сначала самостоятельно научился работать на компьютере, освоил множество программ. Теперь серьезно изучает иностранные языки: английский и французский. Кроме того, он занимается спортом, почти каждый день посещает спортивный клуб. Поэтому я не боюсь, что меня кто-то обидит, — мой брат сможет меня защитить. Дима очень добрый и заботливый. И вообще, с ним очень интересно — он много знает, о многом может рассказать.



А еще он просто красивый парень. У него голубые глаза и всегда веселый взгляд. Поэтому он легко заводит знакомства с людьми — ведь он у всех сразу вызывает симпатию. Ему только девятнадцать лет, но знакомые говорят, что у него взрослый взгляд, взгляд человека, у которого есть цель в жизни и уверенность в том, что он ее добьется. Глядя на брата, я часто с завистью думаю: «И зачем это мальчишке такие густые и длинные ресницы?» Я девочка, а у меня ресницы не такие пушистые. Лучше бы было наоборот! А вот волосы у нас обоих красивые: густые, блестящие, каштанового цвета с золотистым отливом. Только у Димы они сильнее вьются и более жесткие на ощупь.



Можно еще долго рассказывать о его достоинствах, поэтому скажу одно — у меня замечательный брат, и я этим горжусь.

