Сочинение 6 класс - Портрет сестры

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Портрет сестры"



Мою младшую сестру зовут Ярослава. Все ласково называют ее Ясей. Ясе сейчас девять лет, она учится в третьем классе. Помню, когда ее девять лет назад привезли из роддома, я смотрела на этот маленький сверточек, из которого выглядывало розовое личико, и не могла поверить, что это моя сестренка. Она была больше похожа на живую куклу: пухленькую, розовощекую, с голубыми глазками, которые любопытно разглядывали все вокруг. Прошло немного времени, и у розовощекой куколки выросли чудесные золотистые локоны, мягкие и пушистые, какие только могут быть у маленьких детей.



Одно из моих любимых занятий — расчесывать и заплетать Ясины волосы. Когда сестренка пошла в школу, у меня появились новые обязанности. Мы учимся в одной школе, поэтому каждый день я отвожу ее на уроки и потом забираю. Дома мы вместе делаем уроки. Я помогаю Ясе, если ей что-то непонятно, проверяю выполненные задания. Яся очень умная и сообразительная девочка, все схватывает на лету. А еще она очень веселая и подвижная. Когда я предлагаю ей сыграть в какую-нибудь игру, в ее глазах вспыхивает веселый огонек. Яся очень любит сказки, поэтому каждый вечер я ей читаю что-нибудь или она мне рассказывает всякие волшебные истории собственного сочинения. Она такая забавная!



Яся — самая замечательная сестренка на свете. Она еще ребенок, веселый, милый, немного вздорный и капризный, но я верю, что из нее вырастет хороший человек. Это мне обещают ее открытая улыбка и чистый взгляд синих глаз.