Сочинение 6 класс - Пражская школа функциональной лингвистики

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Пражская школа функциональной лингвистики"



Одним из основных направлений структурной лингвистики является Пражская лингвистическая школа. Центром деятельности Пражской лингвистической школы был Пражский лингвистический кружок, возникший в 1926 г. и существовавший до 1952 г. Творческий расцвет относится к 30-м гг.



Среди представителей этого кружка следует отметить В. Матезиуса (Матезиус (Mathesius) Вилем (1882-1945)), чешский языковед. Глава Пражского лингвистического кружка. Основные труды по общему языкознанию и английскому языку. Один из основоположников функциональной лингвистики), Б. Трнка, Б. Гавранека (Гавранек Богуслав (1893-1978), чешский языковед. Работы по чешскому языку, сравнительной грамматике и сравнительно-историческому изучению литературных славянских языков. Разрабатывал функционально-структуральную теорию. Представитель Пражского лингвистического кружка), Я. Мукаржовского (Мукаржовский Ян (1891-1975), чешский эстетик, литературовед. Член Пражского лингвистического кружка, один из основоположников структурализма. Труды по истории литературы, поэтике, теории кино), В. Скаличку, И. Вахека и других чешских ученых. Отличительной особенностью кружка являлась тесная связь с западноевропейскими и русскими учеными — Р. О. Якобсоном (Якобсон (Jakobson) Роман Осипович (1896-1982), российский и американский языковед, литературовед. С 1921 за границей. Один из основателей Московского, Пражского, Нью-Йоркского лингвистического кружков, один из основоположников структурализма в языкознании и литературоведении. Основные труды по общему языкознанию, славянским языкам (главным образом русскому), поэтике), Н. С. Трубецким (Трубецкой Николай Сергеевич (1890-1938), князь, российский языковед. Сын С. Н. Трубецкого. Один из теоретиков Пражского лингвистического кружка. Разработал принципы фонологии и морфонологии как особых лингвистических дисциплин. Славист и компаративист. Изучал культуру и языки народов Северного Кавказа. Исследования о русской литературе), С. И. Карцевским, К. Бюлером (Австрия), Л. Блумфилдом (США), А. Мартине (Франция) и др. Творчески связанными с Пражской лингвистической школой были советские ученые П. Г. Богатырев, Г. О. Винокур, Е. Д. Поливанов, Б. В. Томашевский, Ю. Н.

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