Сочинение 6 класс - Профессия – защищать Родину

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Профессия – защищать Родину"



Отечество и мать не выбирают. Возможно, именно поэтому эти два слова часто употребляются рядом. Ведь Отечество мы тоже называем матерью. Каждый из нас под словом Отчизна представляет родные лица родителей, друзей, родных. И, защищая Отчизну, каждый защищает самое дорогое. Для моей семьи День защитников Отечества – не просто дата в календаре, а одно из величайших праздников. Мой прадед погиб, защищая Родину. Его письма и похоронка бережно хранятся в нашем жилище. Мама и бабушка даже ездили на его могилу куда на Львовщину. Мой дедушка – кадровый военный. Куда только не бросала его судьба! Вместе с бабушкой они объездили почти весь бывший Советский Союз. Моя мама и родилась не в Украине, а на Камчатке. А мой папа – офицер запаса. После окончания авиационного института он два года служил авиационным техником и имеет звание старшего лейтенанта.



Я тоже мечтаю стать военным. После окончания школы надеюсь поступить в Харьковского военного университета. Вот и будет у нас военная династия. Профессия защищать Родину, по моему мнению, – самые почетнее по профессиям на земле.



Я не понимаю юношей, которые пытаются избежать военной службы, ведь армия всегда закаляла и тело, и дух. Только в рядах армии куется мужество. Это мое убеждение. Поэтому я много внимания уделяю спорту, почти столько, сколько и обучению.



Некоторые говорят, что нам ничего защищать, потому что у нас нет государства. Я так не думаю. Экономические неурядицы – это процесс становления нашего молодого государства, это как болезнь, которую надо преодолеть. А разве больную мать бросают на произвол судьбы? Нет, ее лечат и защищают. Я очень рад, что Президент Украины узаконил день двадцать третье февраля как День защитников Отечества. Надеюсь, что мы вернемся к традициям торжественно отмечать проводы в ряды украинской армии. Такая информация уже была в прессе. Жители Дергачевщины торжественно приветствовали юношей, которые пополнили ряды защитников Родины.



Как хорошо, что мы живем в миролюбивой стране, но мир надо не только беречь, но и уметь защищать. А когда женщины выбирают профессию военных, то нам, сильной половине общества, должно быть стыдно за то, что есть среди нас такие, что избегают военной службы. День защитников Отечества – это праздник седых ветеранов и военнослужащих всех поколений, этот праздник нынешних военных и тех, что придут за ними, это праздник тех женщин, которые ждали своих родных из армии или делили с ними нелегкую военную судьбу. Итак, День защитников Отечества – всенародный праздник.