Сочинение 6 класс - Раздумье о поступках людей

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Раздумье о поступках людей"



ОБ ОТЦЕ. У нас дружная семья, а во главе ее – наш отец. Я очень люблю своего отца и хочу быть похожим на него. Сотрудники уважают моего отца за профессионализм и дружескую поддержку. Да и соседи нередко приходят по совету. Мне нравятся минуты, которые мы проводим вместе. Особенно приятно наблюдать, как отец работает. Что бы он не делал – или помогал маме в хозяйстве, или рубил дрова – все он делает с легкостью, красиво и уверенно. А главное – работает с удовлетворением. И тогда уже не можешь утаивать без дела, а тем более отказаться от работы. Отец не очень часто ругает меня. Довольно его взгляда, и я готов сделать все возможное, лишь бы только он не сердил. Иногда мне кажется, будто отец весьма суровый, и я обижаюсь. Но минует время – и я понимаю, что он был правый. Вот такой у меня отец – суровый, но справедливый и любящий.



ПРОФЕССИЯ МОЕГО ОТЦА. Осуществилась моя давняя мечта. Недавно я побывал у отца на заводе. Мой отец слесарь-оператор, работает в техническом отделе программной обработки. Вот отец принес перфоленту с программой-задачей для станка. Перфолента – это черчение детали, переведенное на язык чисел. Отец быстро переписал программу-задачу в память станка, который сразу же зашелестел мотором и привлек к себе рабочий деталью. Моргнув лампой, станок высветил на пульте стройные ряды цифр. Потом потянулся вверх, выбрал нужен инструмент и перенес его в шпиндель. С негромким жужжанием шпиндель вошел в горловину детали и начал сверлить. На экран высыпались все новые и новые столбики цифр. Это станок рассказывал, что и как он делает. Отец сосредоточенно вычитывал цифры, следя за работой станка. Детали, которые изготовляются, настолько сложные, что вручную их и проверить невозможно.



Побывав на заводе, я понял, как много надо уметь и знать, чтобы работать с наиболее современными станками.



СЛУЧАЙ НА ОСТАНОВКЕ. Теплого летнего вечера мы с подругой возвращали из концерта. Людей на остановке было много, все спешили домой, хотели первыми зайти в автобус. Люди толкались, некоторые даже обижали других, поучали. А в стороне от толпы стояли две бабушки. Они смотрели на нас, молодых, и спокойно ждали, когда смогут поехать из этой остановки. В их взгляде был немой вопрос: «Куда вы так спешите? Еще успеете! Не обижайте достоинство людей!» Нам с подругой стало стыдно толкаться в гурьбе, и мы спокойно отошли. Будто понимая, бабушки улыбнулись нам тепло и искренне. Наверное, всем нам надо иногда задуматься над тем, что мы делаем. Одной майской субботы мы с одноклассниками собрались идти к лесу. Планы имели грандиозные: сварить кашу, нажарить шашлыков, а еще наиграться и набегаться вволю. Аж вот в конце концов все собрались. Проверили, или все взяли, и быстро тронулись. Солнечный лучи ласкал нас, согревая уже по-настоящему. Несравненные ароматы дарила яркая майская зелень. Остановившись на любимом месте, мы привычно и быстро развели огонь, а в скором времени запах полевой каши уже разносился по лужайке. Посмаковав кашей, ребята побежали играть в волейбол, за ними и девушки. Колдовать над шашлыком остался лишь Андрей – большой знаток и любитель этого дела. Игра была замечательной, и Максим даже разулся – лишь бы легче было бегать. Вот здесь и произошла беда.

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