Сочинение 6 класс - Роса на траве

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Роса на траве"



Когда однажды в солнечное утро летом я пошла в лес, то в траве увидела алмазы. Они блестели и переливались на солнце раз­ными цветами: жёлтым, красным, синим. Ког­да подошла ближе, то увидела, что это капли росы собрались в траве и блестят на солнце. Листок внутри мохнат и пушист, как бархат. Капли катаются и не мочат его.



Когда я неосторожно сорвала листок с ро­синкой, то капелька скатилась, как светлый шарик, незаметно проскользнула мимо стебля. Вторую такую чашечку я потихоньку поднесла ко рту и выпила росинку. Она мне показалась вкуснее всякого напитка.



Вот так я любовалась росой на траве. Это было очень красиво.