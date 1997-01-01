Сочинение 6 класс - Русская филология на современном этапе

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Русская филология на современном этапе"



Лингвистика второй половины XX в. поставила ряд нетрадиционных задач перед русским языкознанием, и достижения последних лет позволяют сказать, что русистика справилась с этим вызовом. Успешно развиваются такие направления, как когнитивная и корпусная лингвистика, семантико-семасиологические исследования, функциональная грамматика, исследования социальной стратификации в языке, изучение дискурсивных стратегий и специфики разговорной речи. Фундаментальные инновации характеризуют и русское историческое языкознание.



В частности, новое направление получило изучение восточнославянской исторической диалектологии в связи с реконструкцией древненовгородского диалекта. Основополагающие лексикографические работы позволили по-иному увидеть развитие словарного состава и процессы в исторической грамматике русского языка. Этнолингвистические исследования проливают свет на специфику в развитии религиозно-мифологических и обрядовых понятий восточных славян. Исследования произведений русской словесности от древности до наших дней дали новый импульс осмыслению проблем письменного языка и исторической динамики языковых норм. Если сопоставить нынешнюю ситуацию с тем, что было 50 лет назад, можно сказать, что облик русского языкознания радикально изменился. Немалую роль в этом сыграло широкое взаимодействие со смежными дисциплинами: не только с такими традиционно близкими языкознанию областями, как история, философия, археология, литературоведение, но и с математикой, биологией, нейрофизиологией, психологией и т. д. Сегодняшние лингвистические исследования отличаются высоким уровнем междисципли-нарности.



Когнитивная лингвистика рассматривает язык как основной инструмент человеческого сознания. Явления, которые присутствуют во всех языках (так называемые языковые универсалии), свидетельствуют о единстве человеческого сознания, о том, что Homo sapiens представляет собой опознаваемый единый субъект, а не коллекцию не похожих друг на друга существ. Вместе с тем языки обнаруживают существенные несходства в своей грамматической и семантической организации. Языковеды высказывали предположение, что структура языка прямо влияет на структуру сознания и поэтому категории сознания в разных языковых коллективах различны (так называемая гипотеза Сепира-Уорфа). Такие свойства языков описываются понятием языковой картины мира. Русская языковая картина мира в последнее время исследовалась в разных аспектах, и эти исследования были весьма плодотворны.



С одной стороны, в рамках проекта члена-корреспондента РАН Н. Д. Арутюновой “Логический анализ языка” (нашедшем отражение в одноимённом многотомном издании) было подробно изучено языковое выражение таких фундаментальных областей человеческой деятельности, как модели действия, ментальные действия, речевые действия, ориентация человеческой культуры в пространстве и времени, хаосе и космосе, этические параметры, прагматика смеха и т. д. Исследования основывались на представлении о том, что в образовании высказывания действуют разнородные факторы: ментальные категории и знания о мире, ценностные системы, “житейская логика”, целеполагание высказывания и иные его прагматические аспекты. Изучение языка в этих ракурсах сближает языкознание с философией, психологией, антропологией и указывает на смещение интересов лингвистики от чисто структурных к общегуманитарным, связанным с представлением о языке как феномене культуры. В этом же русле развивалось и исследование концептов русской культуры. Данное направление, в котором работают академик Ю. С. Степанов и его последователи, представляет русскую культуру как целостную семиотическую систему, состоящую из множества взаимодействующих концептов, в которых актуальное культурное сознание сочетается с осознаваемой культурной историей. Одним из фундаментальных результатов этих работ стала монография Ю. С. Степанова “Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования” (1997).



Рассмотренные исследования всё в большей степени обращаются к реальным текстам на русском языке: современная семантика апеллирует не к абстрактным понятиям семантической правильности и внутреннему чувству лингвиста – носителя исследуемого языка, а к засвидетельствованному в устных и письменных текстах употреблению. Это употребление отнюдь не всегда последовательно, и одна из задач, поставленных современным языкознанием, – объяснить природу, а по возможности и причины этой непоследовательности. Такая общая тенденция современного языкознания привела к возникновению корпусной лингвистики. Требующая работы с большими объёмами информации и быстрой их обработки по целому комплексу параметров корпусная лингвистика стала возможной благодаря развитию компьютерной техники. Построение лингвистических корпусов, включающих тексты общей длиной в многие миллионы слов, является особым представлением языка. Поскольку тексты обладают грамматической разметкой, поиск в корпусе приносит совокупность грамматических и семантических контекстов, в которых может употребляться каждый данный лингвистический элемент. Такой поиск открывает совершенно новые перспективы. Это послужило стимулом для конструирования национальных корпусов ряда крупнейших языков, что стало особой лингвистической задачей, поскольку должна быть обеспечена их репрезентативность в плане и речевых жанров, и тематических сфер, и стилистической дифференциации. Национальный корпус русского языка в своей основе создан группой исследователей под эгидой Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН и теперь продолжает пополняться и совершенствоваться. Следует подчеркнуть, что в настоящее время Национальный корпус русского языка – едва ли не самый совершенный из существующих в мире языковых корпусов с наиболее полной и продуманной разметкой и разнообразными возможностями поиска.



Больших успехов за последние десятилетия достигла функциональная грамматика русского языка. Это направление, развиваемое преимущественно петербургской лингвистической школой под руководством члена-корреспондента РАН А. В. Бондарко, ориентировано на построение грамматики от семантики к средствам её выражения. Функциональная грамматика – это категориальная грамматика, направленная на описание системы семантических категорий языка; она находится в отношениях взаимной дополнительности с коммуникативной грамматикой.

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