Сочинение 6 класс - Сочинение на тему "Здоровье"

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Сочинение на тему "Здоровье" "



Крепкое физическое здоровье - одно из обязательных условий счастливой жизни человека. Здоровье даётся человеку от природы и, лишь потеряв его, понимает, насколько не нужно всё то, что было для него главным в жизни: деньги, успех, отношения.



Ученые предостерегают: здоровье украинцев под угрозой. Самые страшные и опасные болезни атакуют их, тысячи наших соотечественников не могут дать прогноза своей бедующей жизни. Так же ученые говорят, что Украина занимает одно из лидирующих мест в мире по скорости распространения СПИДа среди народа. Медики не смогут ни уберечь, ни вылечить от этого заболевания. И каждый человек должен научиться отвечать за свое собственное здоровье.



Нам всем известно, что самое дорогое, что может иметь человек в жизни, - это, конечно же, здоровье. Обладающий хорошим здоровьем человек должен благодарить Бога за этот дар, благодарить своих родителей, которые передали своё здоровье по наследству, сохранять этот дар и передавать его своим детям.