Сочинение 6 класс - Старославянизмы и "возвышенная" лексика

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Старославянизмы и "возвышенная" лексика"



Еще один грех школьных сочинений. Часто ученик, желая придать тексту сочинения возвышенный пафос, неуместно использует эти слова.



Примеры характерных ошибок







1. Развязка – смерть в речной пучине. – Речь идет о смерти Катерины в пьесе Островского "Гроза".



Слово Пучина в "Толковом словаре русского языка" С. И. Ожегова – Н. Ю. Шведовой толкуется так: 1. Водоворот, а также провал в болоте. Затянуло в пучину. 2. Морская бездна (Книжн. ). 3. Перен. Средоточие чего-н. угрожающего, гибельного (Высок. ). Пучина бедствий. 4. Поднятие, вспучивание промерзшего грунта (Спец. ).



Очевидно, что ни одно из значений не подходит к данному контексту. Предлагаемый вариант исправления: Развязка – смерть в реке. Кстати, это не совсем точно с точки зрения композиции этой пьесы.







2. Катерина покончила жизнь, встретившись с волнами великой русской реки. – Очевидна неуместность выражения Великой русской реки, равно как и оборота Встретившись с волнами. Кроме того, неправильно говорить Покончила жизнь. Предлагаемые варианты исправления: КАтерина покончила с собой, бросившись в реку. //Катерина окончила жизнь самоубийством.



3. В деснице витязь держит копье, в другой – щит. – Ошибка допущена потому, что слово "десница" школьник воспринимал как устаревший синоним слова "рука", не зная, что оно на самом деле означает "правая рука".







4. Андрей придушил предателя, словно змея. – Отсутствие ударения не дает возможности уверенно утверждать, какое слово имел в виду автор сочинения: змЕя или змеЯ. В первом случае это именно неуместное использование возвышенной лексики. Во втором – некорректное, смешное сравнение.







Материал для коллективной работы



1. Раскольников мучается накануне своего деяния.



2. Раскольников приехал в Петербург, где учился некоторое время в университете, после ухода из которого влачил ничтожное существование на берегах Невы, в снимаемой комнатке, что в доме на С-м переулке.



3. Убийство старухи не является ужаснейшим из всех совершенных человечеством в отношении друг друга злодеяний.



4. Маргарита помогала мастеру свершить мечту любой ценой.



5.

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