Сочинение 6 класс - "У нас была традиция..."

Свободная тема "6 класс" - сочинение ""У нас была традиция. . . ""



Завтра день рождения Наташи, она пригласила меня в гости. я радостная пришла домой и попросила у мамы деньги на подарок. В комнате был дедушка, он услышал наш разговор и сказал, что когда он учился в школе, у них была традиция дарить только то, что сделано своими руками.

я внимательно выслушала деда, но сказала, что меня засмеют, подумают, что мы жадные, пожалели денег на подарок. Теперь принято дарить дорогие и хорошие подарки. Дед не обиделся, он высказал свое мнение, но понял и мои доводы.

я купила красивый альбом, цветы и пошла надень рождения. В гостях я провела хорошо время: мы разгадывали шарады, играли в УПоле чудесФ, ели вкусный торт, а потом танцевали и слушали музыку. Когда я вернулась домой, дед спросил меня о дне рождения. я рассказала ему, что ни одного самодельного подарка не было.

Ч Время и привычки меняются,Ч с грустью ответил дед. А я вдруг подумала:

Ч А дед ведь прав!