Сочинение 6 класс - Я видел, как купался воробей

Свободная тема "6 класс" - сочинение "Я видел, как купался воробей"



Однажды жарким июльским днём я гулял в парке. Накануне прошёл сильный дождь, и кругом на асфальте стояли лужи. От лёгко­го ветерка по ним проходила рябь. Солнечные лучи преломлялись и окрашивали воду в розо­ватый цвет.



Вдруг возле одной из луж приземлился воробей. «Наверное, хочет пить», — подумал я. Но то, что я потом увидел, было просто изумительно.



Воробышек мелкими подскоками прибли­зился к луже, опасливо попрыгал на одном мес­те, а потом сиганул прямо в воду. Испугавшись своей смелости, тут же дал задний ход. Но спус­тя мгновение птичка снова оказалась в воде, расправила крылышки, захлопала ими, затрясла хвостом. Полетели брызги во все стороны, а во­робью, видно, того и надо. Прыгает, щебечет, весь мокрый. Дважды для верности воробышек низко присел, потом выскочил на сушу и долго стряхивал с себя воду, дрожа всем тельцем, рас­топырив крылья и подняв пёрышки.



Вот так я однажды увидел, как купался воробей. Занятное зрелище!