Сочинение 6 класс - Я видел, как купался воробей
Свободная тема "6 класс" - сочинение "Я видел, как купался воробей"
Однажды жарким июльским днём я гулял в парке. Накануне прошёл сильный дождь, и кругом на асфальте стояли лужи. От лёгкого ветерка по ним проходила рябь. Солнечные лучи преломлялись и окрашивали воду в розоватый цвет.
Вдруг возле одной из луж приземлился воробей. «Наверное, хочет пить», — подумал я. Но то, что я потом увидел, было просто изумительно.
Воробышек мелкими подскоками приблизился к луже, опасливо попрыгал на одном месте, а потом сиганул прямо в воду. Испугавшись своей смелости, тут же дал задний ход. Но спустя мгновение птичка снова оказалась в воде, расправила крылышки, захлопала ими, затрясла хвостом. Полетели брызги во все стороны, а воробью, видно, того и надо. Прыгает, щебечет, весь мокрый. Дважды для верности воробышек низко присел, потом выскочил на сушу и долго стряхивал с себя воду, дрожа всем тельцем, растопырив крылья и подняв пёрышки.
Вот так я однажды увидел, как купался воробей. Занятное зрелище!