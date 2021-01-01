Сочинение 7 класс - Бесценная фотография

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Бесценная фотография"



Я раскрыл фотоальбом. Вот моя любимая бабушка. Какими же словами описать обаяние и лёгкость её характера, неповторимость ми­лых черт лица, чтобы передать непокидающее чувство восхищения?



Сияющее лицо, широкий открытый лоб. Заметная седина в поредевших волосах. Лу­чистые глаза полны доброты. Прямой круп­ный нос. Губы растянулись в улыбке, которая просто неотделима от её облика.



Одета бабуля скромно. На ней тёмненькое платье с белым воротничком, который освежа­ет её лицо. На коленях у неё сижу я в возрас­те пяти лет. Бабуля обняла меня своими лас­ковыми руками. От возраста и от работы они стали жилистыми и морщинистыми.



Я всегда с нежной любовью буду переби­рать в памяти мгновения и часы, проведённые рядом с ней. Она научила меня смотреть на мир раскрытыми глазами и радоваться каждо­му пустяку.