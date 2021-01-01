Сочинение 7 класс - Бесценная фотография
Свободная тема "7 класс" - сочинение "Бесценная фотография"
Я раскрыл фотоальбом. Вот моя любимая бабушка. Какими же словами описать обаяние и лёгкость её характера, неповторимость милых черт лица, чтобы передать непокидающее чувство восхищения?
Сияющее лицо, широкий открытый лоб. Заметная седина в поредевших волосах. Лучистые глаза полны доброты. Прямой крупный нос. Губы растянулись в улыбке, которая просто неотделима от её облика.
Одета бабуля скромно. На ней тёмненькое платье с белым воротничком, который освежает её лицо. На коленях у неё сижу я в возрасте пяти лет. Бабуля обняла меня своими ласковыми руками. От возраста и от работы они стали жилистыми и морщинистыми.
Я всегда с нежной любовью буду перебирать в памяти мгновения и часы, проведённые рядом с ней. Она научила меня смотреть на мир раскрытыми глазами и радоваться каждому пустяку.