Сочинение 7 класс - Без труда не может быть красивой и радостной жизни

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Без труда не может быть красивой и радостной жизни"



Есть истины, которые не нужно особо до­казывать. Одна из таких истин заключается в том, что труд — основа красивой и радост­ной жизни.



Действительно, только труд делает на­шу жизнь прекрасной и наполненной смыс­лом. Редко человеку удаётся добиться успеха в жизни без особого труда. Таких случаев еди­ницы: огромное наследство, выигрыш в лоте­рею, везение в бизнесе, редкая удача — вот, пожалуй, и всё! А чаще всего красивая и ра­достная жизнь — это кровь и пот напряжён­ного, порой неимоверного, труда. Примером могут служить многие западные (да и наши тоже) миллионеры — из периодической печа­ти и телепередач мне известно, что эти обес­печенные на много поколений вперёд люди добились материального благосостояния две­надцати- и шестнадцатичасовым ежедневным трудом. И почти все они так и продолжают работать. И это неспроста! Видимо, сам про­цесс труда, его результаты до того радостные и даже опьяняющие, что перестать работать почти невозможно для этих людей.



Но можно и не быть миллионером, но жить радостно и красиво благодаря своему труду. Посмотрите на наших учёных, которым платят жалкие гроши за титанический труд. Как они счастливы, что занимаются любимым делом! На таких людях и держится общество. Когда-нибудь, дай бог, этих людей оценят и отблагодарят за подвижнический труд и ма­териально. Но им, пожалуй, этого особо и не нужно было бы, если бы не их семьи, которые тоже надо кормить и ставить на ноги.



Самое настоящее счастье — удовлетворе­ние от сделанной работы. Людей, испытываю­щих такое чувство, в последнее время не так уж и много, но они есть, и именно они по-на­стоящему счастливы.

