Сочинение 7 класс - Без труда не может быть красивой и радостной жизни
Свободная тема "7 класс" - сочинение "Без труда не может быть красивой и радостной жизни"
Есть истины, которые не нужно особо доказывать. Одна из таких истин заключается в том, что труд — основа красивой и радостной жизни.
Действительно, только труд делает нашу жизнь прекрасной и наполненной смыслом. Редко человеку удаётся добиться успеха в жизни без особого труда. Таких случаев единицы: огромное наследство, выигрыш в лотерею, везение в бизнесе, редкая удача — вот, пожалуй, и всё! А чаще всего красивая и радостная жизнь — это кровь и пот напряжённого, порой неимоверного, труда. Примером могут служить многие западные (да и наши тоже) миллионеры — из периодической печати и телепередач мне известно, что эти обеспеченные на много поколений вперёд люди добились материального благосостояния двенадцати- и шестнадцатичасовым ежедневным трудом. И почти все они так и продолжают работать. И это неспроста! Видимо, сам процесс труда, его результаты до того радостные и даже опьяняющие, что перестать работать почти невозможно для этих людей.
Но можно и не быть миллионером, но жить радостно и красиво благодаря своему труду. Посмотрите на наших учёных, которым платят жалкие гроши за титанический труд. Как они счастливы, что занимаются любимым делом! На таких людях и держится общество. Когда-нибудь, дай бог, этих людей оценят и отблагодарят за подвижнический труд и материально. Но им, пожалуй, этого особо и не нужно было бы, если бы не их семьи, которые тоже надо кормить и ставить на ноги.
Самое настоящее счастье — удовлетворение от сделанной работы. Людей, испытывающих такое чувство, в последнее время не так уж и много, но они есть, и именно они по-настоящему счастливы.