Сочинение 7 класс - Будущее начинается сегодня

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Будущее начинается сегодня"



Как я понимаю фразу, вынесенную в заго­ловок моего сочинения?



Будущее — это мы, молодые. Именно нам предстоит через несколько лет или деся­тилетий принять на себя управление страной. И оттого, насколько мы будем готовы к этому, зависит будущее страны.



Знаю, что многие ребята не будут соглас­ны со мной, но всё же считаю необходимым высказать такую мысль: наше будущее пред­ставляется мне очень и очень туманным, ес­ли не сказать мрачным. Почему? Да потому что я вижу, что мои друзья нисколечко не задумываются ни о своём будущем, ни, тем более, о будущем страны! Их не волнует по­литика, не волнует высокое искусство, не вол­нует нравственность — беспокоит лишь мысль о том, много ли они заработают денег. Также большинство моих знакомых парней волну­ет, сумеют ли они утвердиться в этой жизни, поступят ли в престижный институт или уни­верситет, будет ли у них «крутая тачка», как долго смогут они продержаться на шее у роди­телей. Вот почти и все их помыслы, желания и стремления!



Куда нам до шекспировских «быть или не быть», если всё многообразие философских мыслей, великих чувств меркнет перед жела­нием иметь более толстый, чем у соседа, бу­мажник, набитый стодолларовыми купюрами?! Какие там «любовь», «красота», «совесть», «сострадание»?! Это всё выдумки нищих ин­теллигентов! Так думают большинство ребят, а взрослые делают вид, что не замечают, как подрастающее поколение стремительно катит­ся к прагматизму, к капитализму в первона­чальной стадии накопительства (самой отвра­тительной своей форме, от которой уже ушли почти все развитые страны).



Не знаю, может быть, я слишком мрачен и пессимистичен в своём видении ближайшего будущего, но жизнь — и это многим уже из­вестно — порой превосходит все самые мрач­ные прогнозы. Реальность оказывается во сто раз грязнее и ужаснее. Я смотрю в будущее, которое, действительно, начинается уже сего­дня, без оптимизма.