Сочинение 7 класс - Будущее начинается сегодня
Свободная тема "7 класс" - сочинение "Будущее начинается сегодня"
Как я понимаю фразу, вынесенную в заголовок моего сочинения?
Будущее — это мы, молодые. Именно нам предстоит через несколько лет или десятилетий принять на себя управление страной. И оттого, насколько мы будем готовы к этому, зависит будущее страны.
Знаю, что многие ребята не будут согласны со мной, но всё же считаю необходимым высказать такую мысль: наше будущее представляется мне очень и очень туманным, если не сказать мрачным. Почему? Да потому что я вижу, что мои друзья нисколечко не задумываются ни о своём будущем, ни, тем более, о будущем страны! Их не волнует политика, не волнует высокое искусство, не волнует нравственность — беспокоит лишь мысль о том, много ли они заработают денег. Также большинство моих знакомых парней волнует, сумеют ли они утвердиться в этой жизни, поступят ли в престижный институт или университет, будет ли у них «крутая тачка», как долго смогут они продержаться на шее у родителей. Вот почти и все их помыслы, желания и стремления!
Куда нам до шекспировских «быть или не быть», если всё многообразие философских мыслей, великих чувств меркнет перед желанием иметь более толстый, чем у соседа, бумажник, набитый стодолларовыми купюрами?! Какие там «любовь», «красота», «совесть», «сострадание»?! Это всё выдумки нищих интеллигентов! Так думают большинство ребят, а взрослые делают вид, что не замечают, как подрастающее поколение стремительно катится к прагматизму, к капитализму в первоначальной стадии накопительства (самой отвратительной своей форме, от которой уже ушли почти все развитые страны).
Не знаю, может быть, я слишком мрачен и пессимистичен в своём видении ближайшего будущего, но жизнь — и это многим уже известно — порой превосходит все самые мрачные прогнозы. Реальность оказывается во сто раз грязнее и ужаснее. Я смотрю в будущее, которое, действительно, начинается уже сегодня, без оптимизма.