Сочинение 7 класс- Чем я больше всего люблю заниматься и почему

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Чем я больше всего люблю заниматься и почему"



В свободное время я люблю играть в ком­пьютерные игры. Это не только интересно, но и полезно. Хотя мои родители со мной не со­гласны.



Но мне кажется, что компьютер развивает меня, делает умнее и сообразительнее.



Во-первых, многие игры требуют не толь­ко быстроты реакции, но и ума, находчивос­ти. Чтобы выбраться из различных ловушек, необходимо решать иногда очень трудные го­ловоломки. А польза от игровых тренажёров, вроде езды на автомобиле или самолётного си­мулятора, понятна, я думаю, без лишних слов!



Во-вторых, я занят делом и сижу дома, и родители могут не переживать за меня, не думать о том, где и с кем я провожу свобод­ное время.



В-третьих, из многих игр я узнаю инте­ресную и нужную информацию, которая мне помогает в учёбе. После того как мне купили компьютер, я стал лучше учиться по некото­рым предметам.



В общем, для меня компьютер стал вер­ным другом и помощником.

