Сочинение 7 класс- Чем я больше всего люблю заниматься и почему
Свободная тема "7 класс" - сочинение "Чем я больше всего люблю заниматься и почему"
В свободное время я люблю играть в компьютерные игры. Это не только интересно, но и полезно. Хотя мои родители со мной не согласны.
Но мне кажется, что компьютер развивает меня, делает умнее и сообразительнее.
Во-первых, многие игры требуют не только быстроты реакции, но и ума, находчивости. Чтобы выбраться из различных ловушек, необходимо решать иногда очень трудные головоломки. А польза от игровых тренажёров, вроде езды на автомобиле или самолётного симулятора, понятна, я думаю, без лишних слов!
Во-вторых, я занят делом и сижу дома, и родители могут не переживать за меня, не думать о том, где и с кем я провожу свободное время.
В-третьих, из многих игр я узнаю интересную и нужную информацию, которая мне помогает в учёбе. После того как мне купили компьютер, я стал лучше учиться по некоторым предметам.
В общем, для меня компьютер стал верным другом и помощником.