Сочинение 7 класс - Что я люблю делать и почему
Свободная тема "7 класс" - сочинение "Что я люблю делать и почему"
Больше всего на свете я люблю играть с друзьями.
Играем мы в самые разные игры. Во дворе это прятки и футбол. В прятках мне при вится то, что любой может стать победителем, но чаще выигрываем мы с Петькой. Петька — это мой сосед снизу. Мы находим самые укромные уголки в нашем дворе. Почему нравится футбол? Он развивает силу, ловкость и выносливость. Я хочу быть похожим на Рональдо.
Дома я играю в компьютерные игры. Перечислять их бесполезно, потому что их много. Но любимые мои игры — квесты. Это такие приключения с загадками, головоломками и тайнами. Такие игры тоже меня развивают. Я лучше, например, справляюсь с задачками.
(2 ваирант)
Я люблю помогать маме. Это, конечно, несовременно. Мои подружки любят танцевать и болтать по телефону. А мне нравится вместе с мамой хозяйничать на кухне и помогать ей в уборке.
Я так люблю свою мамочку, что не могу видеть её усталое лицо! Поэтому я всегда рядом с мамой. Мы печём по выходным пироги. По пятницам у нас в доме генеральная уборка. Мы с мамой вычищаем пылесосом все уголки, ковры и мебель, а потом моем полы. После уборки так приятно пахнет чистотой и свежестью! А как доволен папа, когда приходит с работы в чистую квартиру!