Сочинение 7 класс - Что я люблю делать и почему

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Что я люблю делать и почему"



Больше всего на свете я люблю играть с друзьями.



Играем мы в самые разные игры. Во дворе это прятки и футбол. В прятках мне при вится то, что любой может стать победителем, но чаще выигрываем мы с Петькой. Петь­ка — это мой сосед снизу. Мы находим са­мые укромные уголки в нашем дворе. Почему нравится футбол? Он развивает силу, ловкость и выносливость. Я хочу быть похожим на Ро­нальдо.



Дома я играю в компьютерные игры. Пе­речислять их бесполезно, потому что их мно­го. Но любимые мои игры — квесты. Это та­кие приключения с загадками, головоломками и тайнами. Такие игры тоже меня развивают. Я лучше, например, справляюсь с задачками.

(2 ваирант)



Я люблю помогать маме. Это, конечно, не­современно. Мои подружки любят танцевать и болтать по телефону. А мне нравится вместе с мамой хозяйничать на кухне и помогать ей в уборке.



Я так люблю свою мамочку, что не могу видеть её усталое лицо! Поэтому я всегда ря­дом с мамой. Мы печём по выходным пиро­ги. По пятницам у нас в доме генеральная уборка. Мы с мамой вычищаем пылесосом все уголки, ковры и мебель, а потом моем полы. После уборки так приятно пахнет чистотой и свежестью! А как доволен папа, когда при­ходит с работы в чистую квартиру!

