Сочинение 7 класс - Героизм истинный и мнимый
Свободная тема "7 класс" - сочинение "Героизм истинный и мнимый"
Что вкладывают люди в понятие «героизм»? Героизм — это отвага, решительность, самопожертвование в критической обстановке. Но может ли быть мнимый героизм? Попробуем разобраться в этом на конкретных примерах.
Итак, кого же мы назовём истинным героем в том смысле, который мы вкладываем в слово «героизм»? Таким героем можно назвать пожарного, который, презирая смертельную опасность, выносит из огня задыхающегося ребёнка, хотя мог бы подождать, когда его друзья-пожарные затушат огонь, чтобы можно было пройти с минимальным для здоровья риском.
Врачи, спасающие искалеченных людей во время военных действий в различных странах, погибающие от пуль и снарядов враждующих группировок, — тоже показывают пример истинного героизма.
Милиционер, решительно встающий на пути бандита, готового убить ради дозы наркотика или пачки окровавленных денег, — несомненно истинный герой.
Но есть и печальные примеры мнимого героизма. Таков «героизм» террористов-камикадзе, уничтожающих своей взрывчаткой сотни невинных душ. И хотя их «подвиги» считают героическими в некоторых странах радикально настроенные группы населения, на самом деле это и есть мнимый героизм. Никакую самую высокую цель не может оправдать даже одна капелька крови невинного человека!
Может, следующий мой пример и не будет таким же по значимости, но и мальчишка, покрывающий своих друзей-хулиганов, не называющий их имена учителю, — такой же мнимый герой, как и бандит! Хоть и сравнение такое излишне жёсткое, может, даже и жестокое, но именно из такого маленького, подленького мнимого героизма и вырастает большой, кровопролитный «героизм» бандитов. Это моё, наверняка для кого-то спорное, мнение.