Сочинение 7 класс - Героизм истинный и мнимый

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Героизм истинный и мнимый"



Что вкладывают люди в понятие «геро­изм»? Героизм — это отвага, решительность, са­мопожертвование в критической обстановке. Но может ли быть мнимый героизм? Попробуем ра­зобраться в этом на конкретных примерах.



Итак, кого же мы назовём истинным ге­роем в том смысле, который мы вкладываем в слово «героизм»? Таким героем можно на­звать пожарного, который, презирая смертель­ную опасность, выносит из огня задыхающегося ребёнка, хотя мог бы подождать, когда его дру­зья-пожарные затушат огонь, чтобы можно было пройти с минимальным для здоровья риском.



Врачи, спасающие искалеченных людей во время военных действий в различных странах, погибающие от пуль и снарядов враждующих группировок, — тоже показывают пример ис­тинного героизма.



Милиционер, решительно встающий на пути бандита, готового убить ради дозы нар­котика или пачки окровавленных денег, — не­сомненно истинный герой.



Но есть и печальные примеры мнимого ге­роизма. Таков «героизм» террористов-камикадзе, уничтожающих своей взрывчаткой сотни невинных душ. И хотя их «подвиги» считают героическими в некоторых странах радикально настроенные группы населения, на самом деле это и есть мнимый героизм. Никакую самую высокую цель не может оправдать даже одна капелька крови невинного человека!



Может, следующий мой пример и не бу­дет таким же по значимости, но и мальчиш­ка, покрывающий своих друзей-хулиганов, не называющий их имена учителю, — такой же мнимый герой, как и бандит! Хоть и сравнение такое излишне жёсткое, может, даже и жесто­кое, но именно из такого маленького, подлень­кого мнимого героизма и вырастает большой, кровопролитный «героизм» бандитов. Это моё, наверняка для кого-то спорное, мнение.