Сочинение 7 класс - Животные — помощники человека

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Животные — помощники человека"



Есть домашние животные, которые нужны человеку для потребления. Это, в основном, домашняя скотина: коровы, овцы, домашняя птица. Есть животные, которых содержат ради красоты, уюта — кошки, например, являют­ся самыми яркими примерами этому. Но те­ма сочинения предполагает разговор о живот­ных — помощниках человека. Здесь уместно вспомнить о наиболее верных и давних наших друзьях — лошади и собаке.



Эти животные издавна бескорыстно слу­жат человеку. Без них человеческая цивили­зация находилась бы сейчас, наверное, ещё на феодальном уровне, была бы попросту от­сталой. Ведь именно лошади явились той дви­жущей силой, которая помогала людям и в мирное время — при транспортировке грузов, обработке земли; и во время военных сраже­ний — как средство передвижения в конных войсках, а во время Великой Отечественной войны лошади могли провезти артиллерий­ские орудия там, где не пробрался бы ни один танк! Сейчас лошадь чаще можно увидеть на спортивных состязаниях, но только из благо­дарной памяти этому животному нужно по­ставить памятники во всех городах! В сель­ской местности до сих пор лошадь, в какой-то мере, святая, потому что именно она была кормилицей в доме. Наверное, поэтому есть конину считалось чем-то греховным.



Такой же верный помощник человека — собака. С давних пор она служила для охраны домов и других объектов, помогала на охоте. Во время войны собаки подорвали множество фашистских танков, мостов, эшелонов, распла­тившись за это своими жизнями. В наше время собаки, помимо охраны, несут также сыскную службу в кинологических подразделениях ми­лиции и в спасательных отрядах МЧС. Об этом, о роли собаки-спасателя, нужно сказать особо. Многие тысячи жизней были спасены благодаря чуткому носу этого животного! Собаки находили людей под завалами в Армении и на Куриль­ских островах после крупных землетрясений, в Буйнакске и Москве после террористических актов, бесчисленное число раз в рядовых, бы­товых, ситуациях, о которых, может быть, не так хорошо известно. А сколько правонарушите­лей не ушло от закона благодаря следопытским качествам собаки! Сколько незаконных Пересе­чений границы было предотвращено собаками- пограничниками! Роль собаки в человеческом обществе, в отличие от лошади, до сих пор ог­ромна, и люди очень благодарны этому животному-помощнику, просто другу!