Сочинение 7 класс - Животные — помощники человека
Свободная тема "7 класс" - сочинение "Животные — помощники человека"
Есть домашние животные, которые нужны человеку для потребления. Это, в основном, домашняя скотина: коровы, овцы, домашняя птица. Есть животные, которых содержат ради красоты, уюта — кошки, например, являются самыми яркими примерами этому. Но тема сочинения предполагает разговор о животных — помощниках человека. Здесь уместно вспомнить о наиболее верных и давних наших друзьях — лошади и собаке.
Эти животные издавна бескорыстно служат человеку. Без них человеческая цивилизация находилась бы сейчас, наверное, ещё на феодальном уровне, была бы попросту отсталой. Ведь именно лошади явились той движущей силой, которая помогала людям и в мирное время — при транспортировке грузов, обработке земли; и во время военных сражений — как средство передвижения в конных войсках, а во время Великой Отечественной войны лошади могли провезти артиллерийские орудия там, где не пробрался бы ни один танк! Сейчас лошадь чаще можно увидеть на спортивных состязаниях, но только из благодарной памяти этому животному нужно поставить памятники во всех городах! В сельской местности до сих пор лошадь, в какой-то мере, святая, потому что именно она была кормилицей в доме. Наверное, поэтому есть конину считалось чем-то греховным.
Такой же верный помощник человека — собака. С давних пор она служила для охраны домов и других объектов, помогала на охоте. Во время войны собаки подорвали множество фашистских танков, мостов, эшелонов, расплатившись за это своими жизнями. В наше время собаки, помимо охраны, несут также сыскную службу в кинологических подразделениях милиции и в спасательных отрядах МЧС. Об этом, о роли собаки-спасателя, нужно сказать особо. Многие тысячи жизней были спасены благодаря чуткому носу этого животного! Собаки находили людей под завалами в Армении и на Курильских островах после крупных землетрясений, в Буйнакске и Москве после террористических актов, бесчисленное число раз в рядовых, бытовых, ситуациях, о которых, может быть, не так хорошо известно. А сколько правонарушителей не ушло от закона благодаря следопытским качествам собаки! Сколько незаконных Пересечений границы было предотвращено собаками- пограничниками! Роль собаки в человеческом обществе, в отличие от лошади, до сих пор огромна, и люди очень благодарны этому животному-помощнику, просто другу!