Сочинение 7 класс - Мелководное море с описанием природы

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Мелководное море с описанием природы"



Как оно пахнет! Рыбой и водорослями. Губы чувствуют соль и песок. Теперь море совсем близко. Лишь дамба отделяет бесконечную серую даль от суходола. Нигде на Земле не может человек увидеть такую большую береговую полосу, как на голландско-немецко-датском побережье. Из-за накопления осадков, или как на северных Фризских островах из-за затопления камышовых болот, торфяных болот и заболоченных лесов, возникает живописный мелководный ландшафт. Прилив и отлив предоставляют этому ландшафту несравненный вид. Ветер и погода довершают первоначальную красоту.



На первый взгляд, довольно убогая равнина, но потом наблюдатель открывает фантастический мир, который благодаря своим съедобным припасам называют «Палисадником Нептуна». На береговой полосе могут существовать лишь водоросли и морская трава. Но чем дальше идешь в направлении суши, тем больше растений появляется. На «соленых лужайках» поднимаются навстречу посетителю приморская горная полынь и приморская сирень. Но восхищает не только растительный мир. Неслыханное богатство еды поддерживает жизнь многих животных. Здесь можно найти все – от улиток, береговых червяков и рыб до птиц и тюленей.



Мелководное море с его жителями находится под угрозой из-за большого количества ядовитых веществ. Уже почти 10 лет мелководное море объявлено национальным парком. Множество добровольных помощников стараются поддерживать мелководный ландшафт.