Сочинение 7 класс - Мои лисички
Свободная тема "7 класс" - сочинение "Мои лисички"
Как-то раз я пошёл в лес за грибами. Мне очень хотелось набрать лисичек.
Первыми мне повстречались два крепких подберёзовика и красная сыроежка. Потом в корзине появились блестящие маслята и даже один белый гриб. Но так хотелось найти лисичек!
И вот вышел я на светлую поляну и сердце замерло: среди серого мха как будто рассыпаны лисички-близнецы. Их было так много, что я с сомнением посмотрел на свою корзинку: хватит ли места?
Лисички были раскрашены в самые разные оттенки жёлтого цвета: тут были и светло-жёлтые, почти белые, и янтарно-жёлтые, как спелые яблоки, и оранжевые, цвета лисьей шубки.
Набрал я лисичек полную корзину с верхом! С тяжёлой добычей я шёл домой, гордый и довольный удачным днём.