Сочинение 7 класс - Мои лисички

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Мои лисички"



Как-то раз я пошёл в лес за грибами. Мне очень хотелось набрать лисичек.



Первыми мне повстречались два крепких подберёзовика и красная сыроежка. Потом в корзине появились блестящие маслята и да­же один белый гриб. Но так хотелось найти лисичек!



И вот вышел я на светлую поляну и серд­це замерло: среди серого мха как будто рассы­паны лисички-близнецы. Их было так много, что я с сомнением посмотрел на свою корзин­ку: хватит ли места?



Лисички были раскрашены в самые разные оттенки жёлтого цвета: тут были и светло-жёл­тые, почти белые, и янтарно-жёлтые, как спе­лые яблоки, и оранжевые, цвета лисьей шубки.



Набрал я лисичек полную корзину с вер­хом! С тяжёлой добычей я шёл домой, гордый и довольный удачным днём.