Сочинение 7 класс - Моя первая встреча с любимой книгой

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Моя первая встреча с любимой книгой"



Я очень люблю поэзию С. Есенина. Пи­сать такие красивые стихи о природе мог только человек, влюблённый в неё. Но особен­но проникновенны его произведения о живот­ных. Уже после первого чтения я очень по­любил стихотворения С. А. Есенина «Корова», «Лисица», «Песнь о собаке» и другие.



Читая предисловие к книге, я узнал о трогательном отношении поэта к бездом­ным животным, которые понимали и любили своего благодетеля. Он умел читать в глазах зверей их боль, просьбу о помощи и никогда не отказывал в ней. Голодная собака получа­ла не только еду, но и сочувствие, выражав­шееся в добрых словах, дружелюбных жес­тах.



Поэт предстаёт перед нами не только не­обыкновенно талантливым, но и душевно кра­сивым, добрым русским человеком, который заботился о «братьях наших меньших» (кста­ти, и выражение это есенинское).



В стихах С. А. Есенина о животных — пример гуманности для нас. Если мы не будем обращать внимания на то, что делается вок­руг, то тем самым убьём в себе самое ценное качество — способность делать добро. Стихи поэта о животных несут в себе огромный за­ряд доброты, напоминают нам о милосердии, любви к ближнему, наводят на размышления о вечных ценностях, о сути бытия.