Сочинение 7 класс - Моя первая встреча с любимой книгой
Свободная тема "7 класс" - сочинение "Моя первая встреча с любимой книгой"
Я очень люблю поэзию С. Есенина. Писать такие красивые стихи о природе мог только человек, влюблённый в неё. Но особенно проникновенны его произведения о животных. Уже после первого чтения я очень полюбил стихотворения С. А. Есенина «Корова», «Лисица», «Песнь о собаке» и другие.
Читая предисловие к книге, я узнал о трогательном отношении поэта к бездомным животным, которые понимали и любили своего благодетеля. Он умел читать в глазах зверей их боль, просьбу о помощи и никогда не отказывал в ней. Голодная собака получала не только еду, но и сочувствие, выражавшееся в добрых словах, дружелюбных жестах.
Поэт предстаёт перед нами не только необыкновенно талантливым, но и душевно красивым, добрым русским человеком, который заботился о «братьях наших меньших» (кстати, и выражение это есенинское).
В стихах С. А. Есенина о животных — пример гуманности для нас. Если мы не будем обращать внимания на то, что делается вокруг, то тем самым убьём в себе самое ценное качество — способность делать добро. Стихи поэта о животных несут в себе огромный заряд доброты, напоминают нам о милосердии, любви к ближнему, наводят на размышления о вечных ценностях, о сути бытия.