Сочинение 7 класс - Описание внешности человека

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Описание внешности человека"



Я хочу рассказать о моем папе. Говорят, что я очень похож на него. У моего папы голубые глаза, прямой нос, всегда улыбающиеся губы. Когда-то у него была борода и усы, но сейчас их нет, и мне так больше нравится. Папа высокого роста, и иногда он задевает в гостях головой люстру, но смеется над этим. Все говорят, что у моего папы умелые руки, так как он всегда что-то дома делает: мастерит полки, чинит приборы, вешает картины. Я люблю наблюдать за его работой. У него всегда все очень легко получается, а у меня — нет, но я ведь когда-нибудь научусь. Еще мой папа сильный. Когда-то давно он занимался спортом, а сейчас на даче носит ведра с пруда для полива грядок и вскапывает землю, помогая маме. Мой папа немногословен, но очень любит ходить в гости и беседовать со своими друзьями о футболе и о машинах. Когда папа сердится, то на лбу у него появляется морщинка. По ней сразу можно понять, что папа недоволен. Но все же улыбается он чаще, любит подшутить надо мной или посмеяться над комедией. Моему папе очень нравится выглядеть аккуратным, поэтому он всегда внимателен к своей одежде, никогда не ходит взлохмаченным или грязным. Даже когда он работает, то не сильно пачкается. Мою маму это удивляет. Она рада, что и в этом я похож на отца.