Сочинение 7 класс - Сочинение по картине Перова "Тройка"

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Сочинение по картине Перова "Тройка""



Бывая в Третьяковской галерее, подолгу стою перед картиной Перова “Тройка”. И каждый раз двоякое чувство охватывает меня: с одной стороны, наслаждаюсь мастерством художника, его умением передать бытовую сценку. С другой стороны, я рассматриваю картину как зеркало, отразившее свое время — страшное, жестокое, немилосердное даже к детям. . .

Сумерки. Трое ребятишек тянут тяжелую бочку с водой. Холодно. Бочка обледенела, стала еще тяжелее. Резкий ветер дует в лица детей. Худая одежонка не спасает от жестокого мороза. Тяжелая работа не согревает.

Невольно возникает мысль: каким должно быть безжалостным сердце хозяина, пославшего этих заморенных детей на речку с тяжелой бочкой. Посторонний прохожий, такой же убогий, как эти дети, старается им помочь, упираясь плечом, толкает их непомерно тяжелый груз. Дети напоминают изработавшуюся тройку лошадей. А когда они успели изработаться? Они так малы. Невольно поднимается протест в душе против такой жизни, в которой существует такая несправедливость. Под ногами детей валяется одинокая веточка, такая же бесприютная, как они. Она оторвалась от родного дерева, как они от отчего дома.

Картина выдержана в коричнево-серых тонах. Мрачность ее подчеркивает глухая монастырская стена, вдоль которой лежит путь детей. Хочется помочь детям дотянуть до дома, до тепла. Невыносимо видеть их тоску и безысходность.

Особенность классики заключается в том, что она и через сто лет так же трогает душу, как и в то далекое время. Эта картина, безусловно, наша художественная классика

