Сочинение 7 класс - Сочинение размышление на тему польза и вред компьютера

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Сочинение размышление на тему польза и вред компьютера"



В наш бурный век, когда все сферы жизни постоянно усовершенствуются и развиваются, трудно найти дом, офис или предприятие, в которых не было бы компьютера. Трудно найти и человека, даже среди детей дошкольного возраста, который не имел бы самых простых навыков работы с этой умной машиной. То, что еще несколько десятков лет назад казалось чем-то непонятным, неизвестным, сложным и почти фантастическим, теперь стало обычным и доступным даже ребенку. Многие уже не представляют своей работы, учебы и повседневной жизни без компьютера.



Первые электронные машины были придуманы для того, чтобы помочь человеку производить сложные математические вычисления, хранить в памяти многочисленные огромные формулы. Но со временем оказалось, что эти машины могут хранить и воспроизводить любые другие виды информации. Много функций выполняет это полезное и необходимое устройство: и числовые расчеты, и печать книг, и создание и изменение рисунков, фотографий, кинофильмов, музыки. С помощью компьютера производится управление современными машинами, заводами, самолетами, космическими кораблями. Физика, химия, медицина, машиностроение, промышленность, торговля — какую отрасль ни возьми, все они оснащены компьютерами и работают по заранее заданным программам.



Компьютер превратился в универсальное средство для обработки всех видов информации, используемых человеком. С детских лет мы привыкаем к захватывающим компьютерным играм, увлекательным «обучалкам»; мы учимся читать, писать, рисовать, не отходя от экрана; тут же смотрим фильмы, слушаем музыку. Наши родители с помощью этой машины составляют и передают документы, пишут деловые письма, общаются с коллегами по бизнесу. Современные достижения позволяют быстро связываться с помощью Интернета с любой точкой земного шара и узнавать обо всем самую новую информацию. С помощью компьютера можно разработать обстановку дома, соответствующую всем вкусам и желаниям человека, подобрать подходящий стиль в одежде, прическе, косметике и многое другое.



Конечно, все это очень важно для человека. Поэтому польза от компьютера огромна. Но в последнее время ученые и медики стали все чаще говорить о том, что это устройство не так уж безопасно для здоровья людей. Мы настолько привыкли, что многое можно сделать с помощью машины, что нам не хочется самостоятельно писать, производить даже самые простые вычисления.



* «Зачем же, — думаем мы, — все делать вручную, если стоит только нажать кнопку — и компьютер все сделает за нас»



А разнообразные компьютерные игры так увлекают, что мы забываем о многих других делах, заботах, обязанностях и, словно заколдованные, продолжаем смотреть на экран, сжимая в руке «мышку? В такие минуты мы совсем не задумываемся о том, что экран компьютера — это сильное излучение, опасное для зрения. Долгие часы, проведенные около этой машины, могут вызывать головную боль, усталость и недомогание. Современные исследования показывают, что все это — часть того вреда, который может принести организму человека компьютер. Именно поэтому те, кто разрабатывает последние модели этих машин, в первую очередь думают не о том, какие еще нововведения добавить в новую модель компьютера, а о том, как сделать ее менее опасной и вредной для здоровья человека. Конечно, даже сознавая стоящую перед нами угрозу, мы уже не сможем отказаться от услуг умной техники.



Но я надеюсь, что в наш развитой век ученые очень скоро найдут способ изобрести машину, которая будет совершенно безопасной для людей. И тогда компьютер будет приносить только пользу!