Сочинение 7 класс - Телефон в нашей жизни

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Телефон в нашей жизни"



Для нас — это обыденность: берем трубку, набираем номер и через несколько секунд нас уже соединили — с другом в Москве или со стоянкой такси на ближайшем перекрестке. Мы обмениваемся новостями, даем или принимаем указания, приходим на помощь, договариваемся и все это – по телефону. Звонить по телефону – обыденность? Наши прадеды думали об этом совсем иначе. Замечательная игрушка, но бесполезная, почти так размышлял «ученый мир» об изобретении учителя Филиппа Рейса, который продемонстрировал 26 октября 1861 года свой «телефон» Физическому обществу во Франкфурте-на-Майне. После многолетних размышлений и экспериментов Рейсу удалось «передавать с помощью электронных потоков на расстояния» человеческие голоса. Через 13 лет после этого Филипп Рейс умер в 40-летнем возрасте от болезни легких. Разочарованный. Почему так случилось? Почему на это открытие, которое означало бы революцию в передаче информации, в его времена обратили так мало внимания и почему оно не применялось?



Конечно, «телефон» Рейса имел еще много технических недостатков, функционировал также не всегда надежно. Усовершенствования были бы обязательными, но возможными. Приговор открытию Рейса вынесли еще отсталые специалисты. Общественная действительность в тогдашней Германии, в отличие от Англии, Франции или Северной Америки, не могла освободиться от пут феодальных мелкобуржуазных отношений. Для промышленности, которая развивалась, как и для техники и природоведения, существовали тогда значительные препятствия. Так вышло, что изобретение Рейса вошло в мир, прежде всего благодаря СІІІА. Массовое производство и практическое применение принципиальной новинки обещало, прежде всего, высокую прибыль. А распространение мировой торговли, возрастающее влияние банков нуждались в улучшении обмена информацией и новостями. «Классическая» доставка почты почтовыми каретами и пароходами стала очень медленной, телеграф был значительно быстрее, а звонить по телефону – это было еще и удобнее…



И поэтому не удивительно, что дальнейшее развитие в области телефонного дела продолжилось. Это было великим делом американского учителя для глухонемых Александра Грахама Белла. 10 марта 1876 года он провел первый телефонный разговор со своим сотрудником Ватсоном. Прозаичные слова этого разговора передаются потомками : «Господин Ватсон, идите сюда. Вы мне нужны». Теперь все происходило очень быстро. «Телефон Белла» стал сенсацией на всемирной выставке в Филадельфии; так же еще в 1876 году состоялся первый телефонный разговор – на расстоянии двух английских миль, между Бостоном и Кембриджем (Массачусетс). Так был «получен» успех аппарата Белла. Деловой мир в США, а позднее и в Европе воспринял с благодарностью возможность быстро и удобно узнавать и сообщать новости. Вместе с тем, предугадывалась и огромная прибыль от распространения переговорного аппарата Белла.



Деловитый изобретатель, господин Белл, стал скоро принадлежать к когорте богатейших людям мира. В Пруссии об этом изобретении Белла узнали из статьи в американском журнале «Американская наука». Вскоро после этого, в 1897 году, начали строить в Берлине сеть на базе аппарата Белла. Через 4 года пошло далее. Очень быстро возрастало количество абонентов. Удивится ли кто-то, что в первом списке абонентов Берлинская Биржа забронировала подключение первых 9 номеров. Далее банки, министры, пресса, ремесленники. Конечно, в этом списке не хватало рабочих. Количество абонентов все возрастало и возрастало. Вместе с тем совершенствовались и телефонные аппараты. Внешний вид аппарата также изменялся. Угрожающе возрастала путаница из проводов, которая перешла с крыш под землю и в итоге обвила страны и континенты.

