Сочинение 7 класс - Трудно ли быть молодым? (рассуждение)

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Трудно ли быть молодым? (рассуждение)"



Что за вопрос? Конечно, трудно. Весело, интересно, но трудно. Почему я так отвечаю на этот вопрос? Во-первых, потому, что в юности не знаешь, что будет с тобой дальше. А знать хочется. Выбрать свою дорогу, определиться в жизни — все это надо сделать в юные годы. И желательно, чтоб без существенных ошибок, так как от этого выбора будет зависеть то, как сложится твоя жизнь. Разве это легко?



Трудно еще и потому, что в голове много иллюзий, которые принимаешь за реальность. Многие иллюзии лопаются, как мыльные пузыри, а ты не можешь осознать: почему? За что? И появляется первая боль в душе, с которой еще не знаешь, как справиться. Трудно наладить отношения со старшими. Кажется, что самые близкие, самые родные люди не понимают тебя. Отсюда — часто возникающие конфликты, размолвки, недоразумения. Значит, кроме учебы, нужно учиться строить отношения с окружающими тебя людьми, старшими и ровесниками, друзьями и подругами, со всем миром вокруг тебя. А это наука не из легких. Но главная трудность молодых, мне кажется, — это понять самого себя, осознать, что ты за человек такой, что в тебе хорошего, а что плохого. И тут главное — не комплексовать по поводу внешности, если она тебе не нравится, но и не возносить себя, если ты сам себе очень нравишься.



Если в юности верно выберешь жизненный путь, если не все твои мечты развеются, если научишься жить в гармонии с собой и с окружающими, значит, молодость была плодотворной. По-моему, это самое главное и самое трудное, ведь счастливой и веселой юность бывает всегда.

