Сочинение 7 класс - У походного костра
Свободная тема "7 класс" - сочинение "У походного костра"
В прошедшие летние каникулы я отдыхала в лагере, в Солотче. Недалеко от этого места протекает полноводная и красивая реки Ока. Однажды летним вечером весь отряд от правился туда.
Присмотрев место для ночлега, мы решили остановиться. Оно оказалось действительно удобным и красивым. Где-то далеко кричал, будто бил серебряным молоточком, перепел. Позднее установилась глубокая тишина. Только изредка из воды глухо квакала лягушка.
Мы растянули палатку и начали собирать всё, что могло служить для поддержания огня: щепочки, сухой хворост, тростник. Сделали кострище и установили рогульку, на которую повесили котелок с водой, чтобы сварить суп. Долго небольшими синими струйками горел огонёк. Через несколько минут он вспыхнул ярким красным пламенем. Алые ленты пились вокруг подвешенного котелка с водой. Как приятно после длительного перехода посидеть у костра! Около него другой мир, особая жизнь. Дым от костра щекочет ноздри, кружит голову. Интересно смотреть на голубое пламя и на раскалённые красные угли. У костра приятно поговорить с подругами и послушать интересные истории, какие не доведётся прочитать ни в одной книге. Время за разговорами проходит очень быстро. Испечённая в костре картошка особенно вкусна и ароматна. Перебрасываешь её, обжигаясь, с ладони на ладонь, а у самой слюнки текут. Ещё мы пили вкусный чай, пропитанный дымком. Такого вкусного раньше не пробовали!
Пламя костра объединяет людей. Мы много разговаривали о природе, о красоте мещёрского края. Всем было хорошо.
Костёр догорал. Внизу, в середине его, тихо светились крупные раскалённые угли. Потом они покрылись тонким слоем пепла. Беседа наша давно уже закончилась, и усталость
взяла своё: почти всех сморил сон. А я ещё долго не могла заснуть: меня переполняли необычные впечатления.