Сочинение 7 класс - У походного костра

Свободная тема "7 класс" - сочинение "У походного костра"



В прошедшие летние каникулы я отдыхала в лагере, в Солотче. Недалеко от этого места протекает полноводная и красивая реки Ока. Однажды летним вечером весь отряд от правился туда.



Присмотрев место для ночлега, мы реши­ли остановиться. Оно оказалось действительно удобным и красивым. Где-то далеко кричал, будто бил серебряным молоточком, перепел. Позднее установилась глубокая тишина. Толь­ко изредка из воды глухо квакала лягушка.



Мы растянули палатку и начали собирать всё, что могло служить для поддержания ог­ня: щепочки, сухой хворост, тростник. Сдела­ли кострище и установили рогульку, на кото­рую повесили котелок с водой, чтобы сварить суп. Долго небольшими синими струйками го­рел огонёк. Через несколько минут он вспых­нул ярким красным пламенем. Алые ленты пились вокруг подвешенного котелка с водой. Как приятно после длительного перехода по­сидеть у костра! Около него другой мир, осо­бая жизнь. Дым от костра щекочет ноздри, кружит голову. Интересно смотреть на голубое пламя и на раскалённые красные угли. У кос­тра приятно поговорить с подругами и послу­шать интересные истории, какие не доведётся прочитать ни в одной книге. Время за разго­ворами проходит очень быстро. Испечённая в костре картошка особенно вкусна и аромат­на. Перебрасываешь её, обжигаясь, с ладони на ладонь, а у самой слюнки текут. Ещё мы пили вкусный чай, пропитанный дымком. Та­кого вкусного раньше не пробовали!



Пламя костра объединяет людей. Мы мно­го разговаривали о природе, о красоте мещёр­ского края. Всем было хорошо.



Костёр догорал. Внизу, в середине его, ти­хо светились крупные раскалённые угли. По­том они покрылись тонким слоем пепла. Бе­седа наша давно уже закончилась, и усталость



взяла своё: почти всех сморил сон. А я ещё долго не могла заснуть: меня переполняли не­обычные впечатления.